Sute de școli din Germania au primit amenințări cu bombă. Elevii au fost evacuați
Poliția din Germania
Alertă de amploare în Germania, după ce sute de școli din mai multe landuri au primit luni dimineață, 23 noiembrie, amenințări cu bombă prin e-mail. În unele unități de învățământ, elevii și profesorii au fost evacuați, iar cursurile au fost suspendate. Numai în Saxonia-Anhalt, aproximativ 260 de școli au primit mesaje de amenințare, în timp ce în Saxonia au fost raportate alte 200 de cazuri. Poliția germană susține că, până în prezent, nu există indicii privind un pericol real, însă a deschis o anchetă pentru identificarea autorilor. Mesaje asemănătoare au fost primite și de școli din Danemarca.
Sute de școli din Germania, amenințate cu bombă în aceeași dimineață
Un val de amenințări cu bombă a vizat luni dimineață numeroase unități de învățământ din Germania. Directorii școlilor au primit e-mailuri în care persoane necunoscute susțineau că au amplasat dispozitive explozive în clădiri și amenințau că le vor detona.
Potrivit autorităților germane, mesajele au fost transmise către sute de destinatari, majoritatea instituții de învățământ, și aveau un conținut aproape identic. În Saxonia-Anhalt, poliția din Halle a confirmat că aproximativ 260 de școli au primit asemenea amenințări. Au fost afectate inclusiv unități de învățământ din Halle, Wittenberg și Bernburg.
Situația s-a repetat și în Saxonia, unde aproximativ 200 de școli au fost vizate. În zona Leipzig au fost raportate peste 80 de cazuri, în regiunea Chemnitz cel puțin 30, iar la Dresda peste 20. Amenințările au ajuns la școli de toate nivelurile, iar autoritățile au început imediat verificările pentru a stabili proveniența mesajelor.
Elevi evacuați și cursuri suspendate. Ce măsuri au luat autoritățile
Deși poliția nu a identificat indicii privind existența unor dispozitive explozive, unele școli au decis să evacueze clădirile sau să suspende temporar activitatea didactică. În Schleswig-Holstein, cursurile au fost anulate la mai multe unități de învățământ, iar în alte cazuri elevii și profesorii au fost scoși preventiv din sălile de clasă. Evacuări au avut loc și în Baden-Württemberg, unde mai multe școli au primit mesaje de amenințare. În localitatea Sexau, din districtul Emmendingen, elevii și profesorii unei școli primare au fost scoși din clădire.
În regiunea Ravensburg, poliția a anunțat că peste 40 de școli au fost vizate. Alte amenințări au fost raportate în districtele Konstanz, Tuttlingen, Rottweil și Schwarzwald-Baar. Autoritățile au explicat că măsurile sunt stabilite în funcție de fiecare situație, prin consultări între conducerile școlilor și poliție, conform presei străine.
Amenințări în Turingia, Saxonia Inferioară și alte landuri germane
În landul Turingia, amenințările au ajuns la unități de învățământ din Erfurt, Jena, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt, Greiz și alte localități. Potrivit presei germane, în acest land au fost vizate câteva sute de școli. Unele unități au decis să trimită elevii acasă, în timp ce altele au continuat programul obișnuit. Poliția din Turingia a transmis că nu consideră amenințările credibile și a recomandat școlilor să nu organizeze evacuări dacă nu există indicii suplimentare privind un pericol.
Mesaje asemănătoare au fost raportate și în Saxonia Inferioară, unde Ministerul de Interne și Ministerul Educației au confirmat existența unor amenințări. În Renania-Palatinat, cazurile au fost semnalate în zonele aflate în responsabilitatea structurilor de poliție din Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier și Kaiserslautern. Autoritățile au insistat că fiecare sesizare trebuie verificată, chiar dacă evaluările preliminare nu indică un risc imediat.
Poliția germană nu exclude o acțiune coordonată. Mesajele aveau aproape același conținut
Biroul de Investigații Criminale din Renania-Palatinat a anunțat că mesajele trimise școlilor erau formulate aproape identic. Autorii necunoscuți pretindeau că au amplasat bombe în clădiri și amenințau cu detonarea acestora. După analizarea mesajelor, polițiștii au concluzionat că nu există, pentru moment, indicii privind o amenințare concretă la adresa elevilor și profesorilor.
Anchetatorii încearcă să stabilească dacă e-mailurile au fost trimise de o singură persoană sau de mai mulți autori. Poliția verifică și posibilitatea ca mesajele să facă parte dintr-o acțiune menită să provoace panică și să determine intervenții nejustificate ale forțelor de ordine. În Germania, asemenea incidente sunt asociate uneori cu fenomenul cunoscut sub denumirea de „swatting”, care presupune transmiterea unor alerte false pentru a provoca mobilizarea echipajelor de intervenție.
Autoritățile au precizat că amenințările cu comiterea unor infracțiuni grave sunt pedepsite de lege, chiar și atunci când se dovedește că pericolul invocat nu a existat.
Alertă și în Danemarca. Numeroase școli au primit amenințări asemănătoare
Valul de amenințări nu s-a limitat la Germania. Luni dimineață, poliția daneză a anunțat că mai multe școli din întreaga țară au primit mesaje de amenințare cu bombă. Poliția din Copenhaga a confirmat primirea mai multor sesizări și a transmis că, în urma evaluărilor preliminare, amenințările sunt considerate nefondate.
Autoritățile au început discuții cu reprezentanții școlilor și ai administrațiilor locale pentru gestionarea situației. Pe insula Funen, poliția a raportat inițial 15 școli și instituții vizate, iar ulterior numărul a crescut la 30. Echipajele au fost trimise să patruleze în apropierea unităților afectate, pentru a asigura prezența poliției și a-i liniști pe elevi și profesori. Poliția daneză a recomandat evitarea panicii, precizând că, până în prezent, nu există motive pentru a considera amenințările reale.
Anchetă pentru identificarea autorilor. Școlile, sfătuite să anunțe imediat poliția
Poliția germană a deschis investigații pentru tulburarea liniștii publice prin amenințarea cu comiterea unor infracțiuni. Anchetatorii analizează mesajele primite de școli și încearcă să identifice persoanele responsabile pentru transmiterea acestora. Biroul de Investigații Criminale din Renania-Palatinat a avertizat că nu este exclus ca și alte instituții să primească e-mailuri asemănătoare.
Conducerile școlilor au fost sfătuite să anunțe imediat poliția atunci când primesc astfel de mesaje. Ulterior, autoritățile stabilesc dacă se impun evacuări sau alte măsuri de protecție, în funcție de evaluarea fiecărui caz. Până la ultimele informații disponibile, poliția nu a identificat un pericol concret pentru elevi și profesori, însă investigațiile continuă atât în Germania, cât și în Danemarca.
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