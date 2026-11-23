Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 14:30

Alertă de amploare în Germania, după ce sute de școli din mai multe landuri au primit luni dimineață, 23 noiembrie, amenințări cu bombă prin e-mail. În unele unități de învățământ, elevii și profesorii au fost evacuați, iar cursurile au fost suspendate. Numai în Saxonia-Anhalt, aproximativ 260 de școli au primit mesaje de amenințare, în timp ce în Saxonia au fost raportate alte 200 de cazuri. Poliția germană susține că, până în prezent, nu există indicii privind un pericol real, însă a deschis o anchetă pentru identificarea autorilor. Mesaje asemănătoare au fost primite și de școli din Danemarca.

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