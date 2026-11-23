Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 10:11

Paolo Bulgari, omul de afaceri italian care a transformat afacerea de familie într-unul dintre cele mai cunoscute branduri de lux din lume, a murit la vârsta de 89 de ani. Timp de mai multe decenii, acesta a condus casa de bijuterii Bulgari, devenită celebră pentru creațiile sale îndrăznețe, pietrele prețioase spectaculoase și combinațiile distinctive de culori, fiind apreciată de vedete de la Hollywood, supermodele și colecționari. Decesul său a fost anunțat sâmbătă, 21 noiembrie, de familie, relatează NBC News. Familia l-a descris drept „cel mai mare bijutier al vremurilor noastre”, evidențiind atât talentul său antreprenorial, cât și calitățile umane. Funeraliile lui Paolo Bulgari vor avea loc luni, 23 noiembrie, la Bazilica Santa Croce din Roma.

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