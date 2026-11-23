Paolo Bulgari, omul de afaceri italian care a transformat afacerea de familie într-unul dintre cele mai cunoscute branduri de lux din lume, a murit la vârsta de 89 de ani. Timp de mai multe decenii, acesta a condus casa de bijuterii Bulgari, devenită celebră pentru creațiile sale îndrăznețe, pietrele prețioase spectaculoase și combinațiile distinctive de culori, fiind apreciată de vedete de la Hollywood, supermodele și colecționari. Decesul său a fost anunțat sâmbătă, 21 noiembrie, de familie, relatează NBC News. Familia l-a descris drept „cel mai mare bijutier al vremurilor noastre”, evidențiind atât talentul său antreprenorial, cât și calitățile umane. Funeraliile lui Paolo Bulgari vor avea loc luni, 23 noiembrie, la Bazilica Santa Croce din Roma.
Cine a fost Paolo Bulgari, omul din spatele celebrului brand de bijuterii
Născut la Roma, în 1937, Paolo Bulgari era nepotul lui Sotirios Voulgaris, un argintar grec care a pus bazele afacerii de familie după ce a părăsit Grecia.
Originar din Paramythia, un sat de munte din regiunea Epir, în nord-vestul Greciei, cunoscut pentru tradiția prelucrării argintului, Sotirios Voulgaris a fugit de sub dominația otomană și s-a stabilit inițial la Napoli. Ulterior, s-a mutat la Roma, unde a deschis un magazin de bijuterii și și-a adaptat numele de familie la noua sa țară.
Paolo Bulgari s-a alăturat afacerii familiei la scurt timp după terminarea școlii. A lucrat alături de tatăl său, Giorgio, concentrându-se inițial asupra pietrelor prețioase. Experiența acumulată în acest domeniu i-a influențat întreaga carieră, atât ca designer, cât și ca om de afaceri.
Cum a devenit Bulgari un simbol al luxului italian
Familia Bulgari a ales să se îndepărteze de estetica delicată specifică marilor case de bijuterii pariziene și să dezvolte un stil propriu, caracterizat prin pietre prețioase impunătoare, aur galben intens, proporții generoase și combinații neașteptate de culori.
Inspirate din Roma antică și din patrimoniul artistic italian, aceste elemente au contribuit la diferențierea brandului pe piața internațională și la consolidarea reputației sale în industria luxului. Alături de fratele său, Nicola, și de nepotul Francesco Trapani, Paolo Bulgari a coordonat extinderea companiei pe marile piețe internaționale. Au fost deschise magazine în orașe importante precum New York, Paris, Geneva și Monte Carlo.
În paralel, afacerea s-a diversificat, depășind domeniul bijuteriilor. Portofoliul brandului a fost extins cu ceasuri, parfumuri, articole din piele și, ulterior, hoteluri.
Bijuteriile Bulgari, preferate de Elizabeth Taylor și Zendaya
Aflat la conducerea grupului începând de la mijlocul anilor 1980, Paolo Bulgari a ghidat compania într-o perioadă de creștere internațională semnificativă.
Creațiile casei Bulgari au devenit nelipsite de pe covorul roșu și au fost purtate de numeroase vedete internaționale, de la Elizabeth Taylor la Zendaya. Brandul și-a construit astfel o reputație solidă în lumea cinematografiei, a modei și a bijuteriilor de lux.
Înalt și cu părul argintiu, Paolo Bulgari apărea uneori alături de celebritățile care purtau creațiile casei, păstrând însă o prezență discretă, în ciuda asocierii sale cu universul glamour al luxului internațional.
Ce se întâmplă acum cu afacerea familiei Bulgari
Un moment decisiv în istoria companiei a avut loc în 2011, când familia Bulgari a vândut participația majoritară către grupul francez de lux LVMH, într-o tranzacție evaluată la peste 5 miliarde de dolari. Acordul a pus capăt mai multor decenii de control direct al familiei asupra afacerii fondate de Sotirios Voulgaris.
Chiar dacă a devenit una dintre figurile importante ale industriei internaționale de lux, Paolo Bulgari a făcut frecvent referire la originile modeste ale familiei sale și la povestea migrației bunicului său.
Fundația Paolo Bulgari, dedicată tinerilor din cartierele defavorizate
Dincolo de activitatea sa în industria bijuteriilor, Paolo Bulgari s-a implicat și în proiecte sociale. În 2019, acesta și soția sa au înființat Fundația Paolo Bulgari, o organizație care sprijină tinerii din cartierele defavorizate de la periferia Romei, prin programe educaționale și de formare profesională.
În prezentarea fundației, Bulgari a subliniat legătura dintre istoria familiei sale și experiența migrației.