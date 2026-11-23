Militarii ucraineni ar fi ocupat o localitate din regiunea Kursk, în apropierea frontierei cu Ucraina. Informația este susținută de americani, însă nu a fost confirmată de părțile implicate în conflict.
Forțele ucrainene ar fi pătruns din nou pe teritoriul Rusiei și ar fi preluat controlul asupra unei localități din regiunea Kursk. Potrivit publicației UA Wire, care citează o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite, satul Novyi Put ar fi ajuns sub controlul militarilor ucraineni. Localitatea se află la aproximativ un kilometru de frontiera dintre cele două state.
Evaluarea experților americani se bazează pe informații apărute în surse rusești. Raportul ISW mai indică faptul că trupele ucrainene continuă să mențină poziții la sud-vest de Glușkov, tot în regiunea Kursk.
Deocamdată, informațiile privind preluarea controlului asupra satului Novyi Put nu au fost confirmate oficial. Comandamentul militar ucrainean nu a făcut declarații pe această temă, iar autoritățile ruse nu au prezentat propriul bilanț al evoluțiilor din zonă.
ISW: Situația din Kursk nu reprezintă o repetare a ofensivei din 2024
Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului consideră că evoluțiile recente din regiunea Kursk nu trebuie confundate cu ofensiva-surpriză lansată de armata ucraineană în august 2024.
În timpul acelei operațiuni, trupele Kievului au trecut granița și au ocupat teritorii importante din regiunea rusă Kursk, într-o ofensivă care a luat prin surprindere forțele Moscovei.
Potrivit evaluării actuale a experților americani, situația de pe front nu indică repetarea unei operațiuni de aceeași amploare. Informațiile disponibile se referă la prezența militarilor ucraineni în zona localității Novyi Put și la menținerea unor poziții în apropiere de Glușkov.
Până în prezent, nici Ucraina, nici Rusia nu au confirmat oficial informațiile privind controlul asupra satului din regiunea Kursk.