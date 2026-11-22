Donald Trump a stârnit noi reacții după ce a publicat pe rețeaua Truth Social o fotografie în care apare alături de Vladimir Putin, însoțită de mesajul „Prietenul meu”. Președintele american a distribuit mai multe imagini din timpul vizitei sale în China, inclusiv de la întâlnirile cu liderii rus și chinez. Gestul nu a trecut neobservat la Moscova, unde unul dintre apropiații Kremlinului a transmis un mesaj imediat după apariția fotografiei.
Trump a publicat o fotografie cu Putin și l-a numit „prietenul meu”
Președintele Statelor Unite a revenit în atenția publicului cu o serie de fotografii din timpul vizitei sale în China, pe care le-a distribuit pe propria platformă de socializare, Truth Social. Printre imaginile publicate se numără atât fotografii alături de președintele chinez Xi Jinping, cât și unele în care apare împreună cu Vladimir Putin. Una dintre fotografiile în care Trump este surprins alături de liderul de la Kremlin a fost însoțită de mesajul „Prietenul meu”. Într-o altă postare, președintele american a publicat o imagine alături de Xi Jinping, folosind de această dată cuvântul „Prieteni”.
Mesajele vin la doar câteva zile după întâlnirea dintre liderii american, rus și chinez, desfășurată la Shenzhen. Atitudinea prietenoasă afișată de Trump față de Vladimir Putin a atras deja critici, în special din partea Ucrainei, care continuă să se confrunte cu atacurile armatei ruse.
Moscova a reacționat după fotografia publicată de Trump
Fotografia în care Donald Trump dă mâna cu Vladimir Putin a fost comentată și de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică internațională și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe. Oficialul rus a distribuit un mesaj scurt pe platforma X, după apariția imaginii cu cei doi lideri.
Reacția vine într-un moment în care relația dintre Washington și Moscova este urmărită cu atenție, în special în contextul războiului din Ucraina. Mesajele publice ale lui Trump despre Putin au provocat în repetate rânduri controverse, mai ales în rândul liderilor care cer menținerea presiunii asupra Kremlinului.
Trump l-a numit „prieten” pe Putin și în timpul întâlnirii din China
Nu este prima dată când Donald Trump folosește această formulare pentru a se referi la președintele Rusiei. Pe 19 noiembrie, înaintea reuniunii trilaterale din China, liderul american a făcut un gest asemănător, chiar în momentul în care a intrat în sala în care urma să aibă loc întâlnirea. Însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, Trump a zâmbit, a arătat spre Vladimir Putin și l-a prezentat drept prietenul său. Imediat după aceea, președintele american s-a apropiat de liderul rus și i-a strâns mâna. Momentul a atras atenția presei internaționale și a provocat nemulțumirea mai multor politicieni, care au criticat apropierea afișată de Trump față de Putin în timpul unui război care continuă să facă victime în Ucraina.
Zelenski, reacție dură după declarațiile lui Donald Trump despre Putin
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la declarațiile liderului american și a criticat modul în care acesta vorbește despre Vladimir Putin. Într-un interviu acordat CNN, Zelenski a explicat că o asemenea atitudine riscă să transmită un mesaj greșit liderului de la Kremlin, în condițiile în care Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei.
Criticile au venit și din Statele Unite. Jeanne Shaheen, principala reprezentantă a democraților în Comisia pentru Relații Externe a Senatului american, l-a descris pe Vladimir Putin drept un criminal de război însetat de sânge, condamnând astfel apropierea afișată de Trump. La rândul său, ministrul polonez de Externe și-a exprimat îngrijorarea față de primirea călduroasă pe care liderul american i-a făcut-o lui Putin în China.
Comisia Europeană a evitat să comenteze relațiile personale dintre cei doi președinți, dar a transmis că susține eforturile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Noua fotografie publicată de Donald Trump readuce în atenție relația sa cu Vladimir Putin, într-un moment în care războiul din Ucraina și negocierile internaționale pentru pace rămân în centrul discuțiilor dintre marile puteri.