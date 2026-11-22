Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 09:18

Donald Trump a stârnit noi reacții după ce a publicat pe rețeaua Truth Social o fotografie în care apare alături de Vladimir Putin, însoțită de mesajul „Prietenul meu”. Președintele american a distribuit mai multe imagini din timpul vizitei sale în China, inclusiv de la întâlnirile cu liderii rus și chinez. Gestul nu a trecut neobservat la Moscova, unde unul dintre apropiații Kremlinului a transmis un mesaj imediat după apariția fotografiei.

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