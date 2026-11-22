Publicat 22 nov. 2026, 08:33 Sursă Realitatea PLUS

Europa se pregătește pentru situații de criză care ar putea afecta milioane de oameni. Uniunea Europeană le recomandă cetățenilor să aibă în locuințe suficiente provizii de apă, alimente și medicamente pentru cel puțin 72 de ore, dar și un rucsac pregătit pentru o eventuală evacuare. Recomandările vin pe fondul amenințărilor tot mai mari la adresa securității europene, de la incidentele cu drone și atacurile cibernetice până la riscul unor întreruperi majore de electricitate, comunicații sau aprovizionare, conform Realitatea PLUS.

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