Europa se pregătește pentru situații de criză care ar putea afecta milioane de oameni. Uniunea Europeană le recomandă cetățenilor să aibă în locuințe suficiente provizii de apă, alimente și medicamente pentru cel puțin 72 de ore, dar și un rucsac pregătit pentru o eventuală evacuare. Recomandările vin pe fondul amenințărilor tot mai mari la adresa securității europene, de la incidentele cu drone și atacurile cibernetice până la riscul unor întreruperi majore de electricitate, comunicații sau aprovizionare, conform Realitatea PLUS.
Autoritățile europene iau în calcul tot mai multe scenarii în care populația ar putea rămâne temporar fără acces la servicii esențiale. O pană majoră de curent, un atac asupra infrastructurii, un dezastru natural sau escaladarea unui conflict ar putea afecta alimentarea cu apă, comunicațiile și aprovizionarea magazinelor.
În astfel de situații, primele trei zile pot fi cele mai dificile. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană îi încurajează pe cetățeni să fie pregătiți să se descurce singuri timp de cel puțin 72 de ore, până când autoritățile reușesc să organizeze intervențiile și să restabilească serviciile afectate. Recomandările vizează atât păstrarea unor rezerve de produse esențiale în locuință, cât și pregătirea unui bagaj care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. Oamenii sunt sfătuiți să stabilească din timp și un plan de urgență pentru familie, astfel încât să știe cum să procedeze dacă sunt nevoiți să plece de acasă sau dacă nu își mai pot contacta apropiații.
Ce trebuie să conțină rucsacul de supraviețuire pentru 72 de ore
Unul dintre cele mai importante lucruri recomandate populației este pregătirea unui kit de urgență, care să conțină obiectele necesare pentru a face față unei perioade de trei zile fără acces normal la resurse. În primul rând, fiecare familie ar trebui să aibă suficiente rezerve de apă potabilă și alimente care pot fi păstrate fără frigider și consumate fără preparare complicată. Medicamentele necesare membrilor familiei sunt la fel de importante, mai ales în cazul persoanelor care urmează tratamente zilnice.
În rucsacul de urgență trebuie să se regăsească și o lanternă, un radio, lumânări și alte obiecte de bază care pot fi utile atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Acestea pot ajuta oamenii să se orienteze și să primească informații chiar dacă telefonul mobil nu mai funcționează sau rețelele de comunicații sunt afectate. Generalul olandez Onno Eichelsheim a explicat, într-o intervenție din aprilie 2026, de ce autoritățile insistă asupra pregătirii acestor kituri și de ce populația trebuie să poată rezista pe cont propriu în primele zile ale unei crize.
Drone, atacuri cibernetice și amenințări cu bombă. De ce avertizează Uniunea Europeană
Pregătirile europene vin într-un context de securitate tot mai tensionat. Incidentele cu drone, atacurile cibernetice și tentativele de sabotaj asupra infrastructurii critice au determinat autoritățile să acorde o atenție mai mare capacității populației de a face față unor situații neprevăzute. Comisarul european Hadja Lahbib a atras atenția asupra diversității amenințărilor cu care se confruntă statele europene. De la nave atacate cu drone în Marea Neagră până la sisteme informatice compromise, riscurile nu mai vizează doar obiective militare, ci pot afecta direct viața de zi cu zi a oamenilor.
În acest context, oficialii europeni insistă asupra pregătirii populației pentru eventuale întreruperi ale serviciilor esențiale. Un atac cibernetic de amploare ar putea bloca temporar anumite sisteme informatice, în timp ce avarierea infrastructurii energetice ar putea lăsa comunități întregi fără electricitate.
Primele 72 de ore, esențiale în cazul unei situații de urgență
Uniunea Europeană urmărește ca pregătirea pentru situații de criză să devină o preocupare obișnuită, nu doar o reacție în momentul apariției unui pericol. În acest scop, au fost elaborate ghiduri privind comunicarea în situații de risc, dar și recomandări pentru introducerea unor noțiuni de pregătire în școli. O atenție deosebită este acordată primelor 72 de ore, interval în care autoritățile ar putea fi nevoite să își concentreze resursele asupra intervențiilor urgente, salvării persoanelor aflate în pericol și restabilirii infrastructurii afectate.