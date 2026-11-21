Rusia ar fi încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei cu două rachete și o dronă, într-o acțiune prin care Kremlinul a urmărit să testeze reacția NATO și să intimideze statele europene care sprijină Ucraina. Este concluzia Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), după incidentul din 20 noiembrie, când trei obiecte militare rusești s-au prăbușit pe teritoriul unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice.
Rusia ar fi provocat intenționat NATO. Ce au descoperit experții militari
Incidentul care a pus în alertă autoritățile poloneze nu ar fi fost rezultatul unei simple erori de navigație. Potrivit analizei publicate de Institutul pentru Studiul Războiului, forțele ruse ar fi direcționat deliberat rachete și drone către spațiul aerian al Poloniei, în timpul bombardamentelor masive lansate asupra Ucrainei, în dimineața zilei de 20 noiembrie.
Experții americani consideră că Moscova a urmărit două obiective importante: să observe cum reacționează NATO atunci când teritoriul unui stat membru este încălcat și să transmită un avertisment țărilor europene implicate în sprijinirea Ucrainei. Evaluarea vine după ce Polonia a acuzat Rusia de o provocare militară, în urma prăbușirii celor trei obiecte pe teritoriul său.
Autoritățile poloneze au confirmat că o rachetă de croazieră Kh-101 a căzut în apropierea localității Nowy Lipowiec, iar o altă rachetă s-a prăbușit lângă Rudnik nad Sanem. Cel de-al treilea obiect, căzut în zona Mołodycz, ar fi fost o dronă rusească cu reacție, posibil de tip Geran-5. Niciunul dintre incidente nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale importante.
De ce ar fi ales Putin tocmai acest moment pentru provocarea Poloniei
Momentul în care rachetele și drona au ajuns pe teritoriul polonez reprezintă unul dintre principalele argumente ale experților ISW. În aceeași perioadă, în localitatea Nowa Dęba, din sud-estul Poloniei, se desfășoară un amplu exercițiu militar al Coaliției de Voință, la care participă mii de militari europeni. Exercițiul, organizat între 9 și 22 noiembrie, urmărește pregătirea forțelor care ar putea fi desfășurate în Ucraina după încheierea războiului, în cadrul unei eventuale misiuni internaționale. La manevre participă aproximativ 5.000-6.000 de militari, din state precum Franța, Marea Britanie, Germania, Belgia, Estonia, Spania, Olanda, Lituania și Suedia.
Potrivit ISW, una dintre rachetele rusești s-a prăbușit la numai 35 de kilometri de locul în care se desfășoară exercițiul militar. În plus, încălcarea spațiului aerian polonez a coincis cu o zi importantă a manevrelor, când mai mulți miniștri ai Apărării și reprezentanți ai conducerilor militare europene se aflau sau urmau să ajungă în zonă. Analiștii consideră că Rusia a încercat astfel să pună presiune pe țările care pregătesc o posibilă misiune internațională în Ucraina și să le determine să își reevalueze implicarea militară.
De ce nu au fost doborâte rachetele rusești care au intrat în Polonia
Forțele poloneze au identificat până la 11 rachete și drone aflate în spațiul aerian ucrainean, care ar fi putut reprezenta o amenințare pentru Polonia. Trei dintre acestea au pătruns efectiv pe teritoriul polonez, ceea ce a determinat mobilizarea aviației militare și activarea sistemelor de apărare ale NATO.
Cu toate acestea, armata poloneză nu a încercat să doboare obiectele respective. Comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, generalul Ireneusz Nowak, a explicat că situația nu îndeplinea condițiile prevăzute de regulile de angajare militară.
Experții ISW apreciază că autoritățile au luat în calcul riscul ca interceptarea rachetelor și a dronei să provoace victime sau distrugeri la sol, prin împrăștierea fragmentelor rezultate în urma unei eventuale explozii. În condițiile în care traiectoriile indicau zone fără obiective importante, doborârea lor ar fi putut crea un pericol suplimentar pentru populație.
Donald Tusk și șeful NATO, avertisment după incidentul din Polonia
Concluziile Institutului pentru Studiul Războiului sunt susținute și de suspiciunile exprimate de autoritățile de la Varșovia. Premierul Donald Tusk a apreciat că încălcarea spațiului aerian polonez pare să fi fost o provocare intenționată din partea Rusiei, iar coincidența cu exercițiile militare ale aliaților europeni ridică semne serioase de întrebare.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu premierul polonez și a condamnat incidentul. Cei doi au subliniat că momentul ales pentru incursiunea rusească nu pare întâmplător, în condițiile în care militarii europeni desfășoară manevre importante în apropierea zonelor în care au căzut obiectele.
În urma incidentului, Polonia a solicitat întărirea apărării aeriene pe Flancul Estic al NATO. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a cerut inclusiv suplimentarea avioanelor de luptă F-35 și a aeronavelor de supraveghere AWACS, pentru a îmbunătăți capacitatea de reacție în fața unor noi amenințări venite dinspre Rusia.