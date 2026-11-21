Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 14:14

Rusia ar fi încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei cu două rachete și o dronă, într-o acțiune prin care Kremlinul a urmărit să testeze reacția NATO și să intimideze statele europene care sprijină Ucraina. Este concluzia Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), după incidentul din 20 noiembrie, când trei obiecte militare rusești s-au prăbușit pe teritoriul unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

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