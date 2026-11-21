Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a zguduit vineri seară centrul statului Peru, provocând panică în rândul populației. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitala Lima, aflată la aproximativ 300 de kilometri de epicentru, unde sute de persoane au ieșit din clădiri și s-au adăpostit pe străzi. Autoritățile au raportat locuințe avariate, întreruperi de curent și alunecări de teren, însă bilanțul preliminar nu indică victime.
Potrivit Institutului Geofizic Peruan (IGP), cutremurul s-a produs vineri, 20 noiembrie, la ora locală 19:09, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de orașul Junín, la o adâncime de 129 de kilometri. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a confirmat magnitudinea de 6,7, dar a estimat adâncimea seismului la 108 kilometri.
Panicǎ în capitala Lima. Sute de oameni au ieșit din clădiri după cutremur
Mișcarea seismică a fost resimțită în numeroase regiuni din Peru, inclusiv în capitala Lima, unde oamenii au părăsit locuințele și clădirile de birouri imediat ce au simțit zguduiturile. În cartierul turistic Miraflores, sute de persoane au ieșit pe străzi, potrivit relatărilor AFP.
Imaginile difuzate de televiziunile locale și pe rețelele sociale surprind locuitori adunați în spații deschise, după ce cutremurul a pus în mișcare clădirile din oraș. Seismul a fost resimțit și în regiunile Áncash, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco și Callao. Hernando Tavera, președintele Institutului Geofizic Peruan, a declarat că zguduiturile au fost intense și au provocat inclusiv căderi de pietre și alunecări de teren în anumite zone.
Locuințe avariate, pene de curent și drumuri blocate în urma seismului
Primele evaluări ale autorităților peruane indică pagube materiale în mai multe localități din regiunea Junín. Potrivit Institutului Național de Apărare Civilă (INDECI), în localitatea Chogodo, din districtul Ulcumayo, au fost raportate 14 locuințe afectate.
Au fost semnalate avarii și la clădiri din Chanchamayo, Tarma și Pasco, inclusiv la unele unități de învățământ și la un spital din Pichanaqui. Tot în această localitate, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar alte probleme au fost raportate în regiunea Pasco. Cutremurul a provocat și căderi de pietre pe mai multe șosele. Circulația a fost afectată pe Drumul Central, una dintre principalele artere de transport din Peru, inclusiv în zona Tomay Kichwa, unde un sector de drum a fost blocat. Probleme au fost semnalate și pe ruta San Ramón - Tarma.
Ministrul peruan al Apărării, Rafael Belaúnde, a anunțat că, potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite grav. Oficialul a precizat că pagubele materiale raportate până în acel moment erau limitate, iar autoritățile continuă evaluările în localitățile afectate.
Peru, lovit de mai multe cutremure puternice în 2026
Peru se află pe Cercul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice ale lumii, unde se produc frecvent cutremure de intensitate ridicată.
În luna august, un alt cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit Peru, de această dată în regiunea Ayacucho. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 99 de kilometri și a provocat pagube la locuințe și unități medicale. În iulie, regiunea Junín fusese afectată de un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 5,1, soldat cu șase morți și zeci de răniți. Numeroase locuințe au fost avariate atunci, iar autoritățile au intervenit pentru sprijinirea familiilor afectate.