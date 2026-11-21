Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 07:33

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a zguduit vineri seară centrul statului Peru, provocând panică în rândul populației. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitala Lima, aflată la aproximativ 300 de kilometri de epicentru, unde sute de persoane au ieșit din clădiri și s-au adăpostit pe străzi. Autoritățile au raportat locuințe avariate, întreruperi de curent și alunecări de teren, însă bilanțul preliminar nu indică victime.

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