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Simularea a devenit realitate: Cutremur de 6,7 în Peru, după un exercițiu național pentru tsunami

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat20 aug. 2026, 23:11
Actualizat20 aug. 2026, 23:27

De la simulare la realitate în doar câteva zile: un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a fost înregistrat joi în sudul statului Peru. Deși seismul s-a produs la scurt timp după un exercițiu național de pregătire în caz de dezastru și tsunami, autoritățile din regiunea Ayacucho nu au raportat imediat pagube materiale sau victime.

Sudul statului Peru a fost zguduit joi de un seism puternic, evaluat la o magnitudine de 6,7 de către Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Mișcarea telurică s-a produs la o adâncime de 99 de kilometri, având epicentrul localizat la 38 de kilometri nord-vest de localitatea Upahuacho din regiunea Ayacucho.

Fără pagube raportate și fără risc de tsunami

Unda de șoc a fost resimțită puternic în mai multe regiuni din sudul țării, printre care Arequipa și Ica. În ciuda intensității cutremurului, primele evaluări ale autorităților locale indică o situație stabilă:

  • Declarațiile oficialilor: Luis Vásquez, șeful Apărării Civile, și primarul provinciei Parinacochas au confirmat că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale în zonele afectate.

  • Alertă de tsunami invalidată: Marina peruană a anunțat că caracteristicile seismului nu întrunesc condițiile pentru generarea unui val tsunami pe coasta Pacificului.

Simulare națională înainte de seismul real

Evenimentul a survenit la doar câteva zile după ce autoritățile peruane au desfășurat un exercițiu național de pregătire pentru un cutremur catastrofal de 8,8 și un eventual tsunami. Fiind situat pe Cercul de Foc al Pacificului, statul Peru este expus constant riscurilor seismice majore — cel mai grav din istoria recentă fiind cel din 2007, soldat cu aproape 600 de decese.

Fenomenul se înscrie într-o perioadă de activitate seismică intensă pe continentul sud-american, marcată recent de cutremure devastatoare în Columbia și Venezuela.

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