Simularea a devenit realitate: Cutremur de 6,7 în Peru, după un exercițiu național pentru tsunami

Publicat 20 aug. 2026, 23:11 Actualizat 20 aug. 2026, 23:27

De la simulare la realitate în doar câteva zile: un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a fost înregistrat joi în sudul statului Peru. Deși seismul s-a produs la scurt timp după un exercițiu național de pregătire în caz de dezastru și tsunami, autoritățile din regiunea Ayacucho nu au raportat imediat pagube materiale sau victime.

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