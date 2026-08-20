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Extern· 2 min citire
Simularea a devenit realitate: Cutremur de 6,7 în Peru, după un exercițiu național pentru tsunami
Foto/Arhivă
Publicat20 aug. 2026, 23:11
Actualizat20 aug. 2026, 23:27
De la simulare la realitate în doar câteva zile: un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a fost înregistrat joi în sudul statului Peru. Deși seismul s-a produs la scurt timp după un exercițiu național de pregătire în caz de dezastru și tsunami, autoritățile din regiunea Ayacucho nu au raportat imediat pagube materiale sau victime.
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