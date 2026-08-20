Serbia apelează la ajutorul Rusiei pentru a stinge incendiile de vegetație. UE nu mai are avioane disponibile

Serbia a apelat la sprijinul Rusiei pentru combaterea incendiilor de vegetație, deoarece Uniunea Europeană nu dispune în prezent de avioane de stingere disponibile, a anunțat joi Ministerul sârb de Interne, potrivit Reuters.
Avion rusesc trimis să combată incendiile din Serbia
Un avion rusesc de stingere a incendiilor IL-76P a aterizat miercuri seara în Serbia, pe aeroportul din orașul sudic Niș, iar joi a fost desfășurat pentru a combate un incendiu de vegetație care continuă de mai multe săptămâni în rezervația naturală protejată Deliblațka Pescara.
Serbia se confruntă cu multiple incendii de vegetație, iar un fum dens generat de acestea a ajuns săptămâna aceasta până deasupra capitalei bulgare Sofia.
Serbia nu este membră a UE, dar are acces la ajutorul european de urgență din cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE. În baza acestui mecanism, Serbia a trimis vara aceasta un elicopter de stingere a incendiilor și o echipă specializată pentru a ajuta Spania să combată incendiile de vegetație, dar acum nu poate beneficia la rândul ei de ajutorul european, întrucât incendiile din Europa au copleșit resursele UE.
„Întrucât nu există avioane de stingere a incendiilor de această capacitate disponibile în UE (...), avioanele rusești care sosesc ne vor consolida semnificativ capacitățile de combatere a incendiilor”, a declarat miercuri șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne sârb, Luka Causic.
Avionul rusesc a survolat spațiul aerian al Bulgariei
Avioanele rusești au interdicție în spațiul aerian european în urma sancțiunilor impuse pentru războiul din Ucraina, dar misiunile de ajutor umanitar sunt exceptate.
Pentru a ajunge în Serbia, avionul rusesc IL-76P a trecut prin spațiul aerian al Bulgariei, în urma unei solicitări din partea Belgradului, a relatat agenția de știri BTA, citând o declarație a Ministerului bulgar al Transporturilor.
Serbia încearcă să mențină relații echilibrate cu Rusia, țară cu care are legături istorice, și cu UE, la care dorește să adere. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Serbia luna aceasta, dar Belgradul nu s-a alăturat sancțiunilor UE împotriva Rusiei.