Serbia apelează la ajutorul Rusiei pentru a stinge incendiile de vegetație. UE nu mai are avioane disponibile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 16:07

Serbia a apelat la sprijinul Rusiei pentru combaterea incendiilor de vegetație, deoarece Uniunea Europeană nu dispune în prezent de avioane de stingere disponibile, a anunțat joi Ministerul sârb de Interne, potrivit Reuters.

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