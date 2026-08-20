Datoria SUA a depășit 40.000 de miliarde de dolari. Avertisment privind riscul unei crize fiscale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:36

Datoria totală a Statelor Unite a depășit pentru prima dată pragul de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate miercuri de Departamentul Trezoreriei. Nivelul record reaprinde avertismentele privind riscul unei crize fiscale, în condițiile în care cheltuielile cu programele sociale și plata dobânzilor cresc mai repede decât veniturile bugetare.

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