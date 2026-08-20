Datoria SUA a depășit 40.000 de miliarde de dolari. Avertisment privind riscul unei crize fiscale

Datoria totală a Statelor Unite a depășit pentru prima dată pragul de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate miercuri de Departamentul Trezoreriei. Nivelul record reaprinde avertismentele privind riscul unei crize fiscale, în condițiile în care cheltuielile cu programele sociale și plata dobânzilor cresc mai repede decât veniturile bugetare.
Datoria publică totală a Statelor Unite a ajuns marți la 40.047 de miliarde de dolari, arată cele mai recente date ale Trezoreriei americane, citate de Reuters.
Datoria SUA a trecut de 40.000 de miliarde de dolari
Din total, 32.266 de miliarde de dolari reprezintă datorie deținută de public, inclusiv titluri de Trezorerie cumpărate de investitori, instituții financiare și guverne străine. Alte 7.782 de miliarde de dolari reprezintă împrumuturi între diferite instituții ale guvernului federal.
Pragul este depășit într-un moment în care deficitul bugetar rămâne ridicat, iar costurile de finanțare ale datoriei cresc pe fondul dobânzilor mai mari. Cheltuielile obligatorii, precum cele pentru pensii, sănătate și servicii sociale, pun la rândul lor presiune asupra finanțelor federale.
Datoria federală s-a dublat în mai puțin de un deceniu
Datoria SUA s-a dublat în mai puțin de zece ani, de la 19.950 de miliarde de dolari în ianuarie 2017 la peste 40.000 de miliarde de dolari în prezent.
Aproximativ o treime din creșterea datoriei din această perioadă a fost acumulată în timpul pandemiei de COVID-19. Administrațiile conduse de Donald Trump și Joe Biden au contractat împrumuturi masive pentru finanțarea programelor de sprijin destinate populației, companiilor și economiei.
Restul majorării este explicat de reducerile de taxe, cheltuielile publice mai mari și de dezechilibrul structural dintre veniturile și cheltuielile guvernului federal, problemă care persistă de mai mulți ani.
Organizațiile care monitorizează situația finanțelor publice americane avertizează că lipsa unor măsuri de reducere a deficitului poate crește riscul unei crize a datoriei. Printre soluțiile invocate se numără majorarea taxelor, diminuarea cheltuielilor sau aplicarea simultană a ambelor măsuri.
Investitorii străini, mai precauți
Investitorii străini dețin aproape o treime din titlurile de Trezorerie ale SUA, însă cererea acestora a scăzut în ultimul an. O eventuală diminuare mai accentuată a interesului pentru obligațiunile americane ar putea majora costurile de împrumut ale Washingtonului și ar complica finanțarea deficitelor viitoare.
Titlurile de Trezorerie americane sunt considerate în continuare unele dintre cele mai sigure active financiare la nivel mondial, însă nivelul tot mai ridicat al datoriei și costurile de plată ale dobânzilor devin o preocupare tot mai mare pentru investitori și analiști.
Creșterea datoriei în mandatele lui Trump și Biden
Datoria publică a SUA a crescut cu aproximativ 7.800 de miliarde de dolari în primul mandat al lui Donald Trump. Mai mult de jumătate din această sumă s-a acumulat în ultimele nouă luni ale mandatului, pe fondul pachetelor de sprijin adoptate pentru limitarea efectelor economice ale pandemiei.
De la revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, datoria federală a mai crescut cu aproximativ 3.800 de miliarde de dolari. Astfel, în cele două mandate ale sale, creșterea cumulată a datoriei a ajuns până în prezent la 11.600 de miliarde de dolari.
În mandatul lui Joe Biden, datoria publică a crescut cu aproximativ 8.400 de miliarde de dolari. Administrația democrată a finanțat măsuri pentru relansarea economiei după pandemie, investiții în infrastructură, subvenții pentru energie curată și alte programe sociale și economice.