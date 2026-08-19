Frână pe cheltuielile statului: Datoria publică a trecut de 60% din PIB. Alexandru Nazare anunță înghețarea cheltuielilor de personal

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 19:11

Restricții bugetare inevitabile după ce datoria publică a României a depășit nivelul de 60,1% din PIB în primul trimestru din 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat Cabinetul că atingerea acestui prag declanșează obligații legale stricte de înghețare și reducere a cheltuilor publice.

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