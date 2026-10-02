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Economie· 1 min citire

Euro a atins un nou maxim istoric in fața leului - 5,34. Moneda națională a pierdut peste 1,2% într-o singură zi

Leul s-a depreciat in fata euro

Leul s-a depreciat in fata euro

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 oct. 2026, 13:15

Leul a suferit o nouă depreciere semnificativă vineri, 2 octombrie 2026. Euro a urcat la un nou nivel record de 5,3447 lei, în creștere cu aproximativ 1,27% într-o singură zi, potrivit datelor publicate de BNR. Și dolarul american și-a continuat avansul, ajungând la 4,7519 lei.

Potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,3447 lei, în creștere cu 0,0670 lei față de ședința precedentă. Evoluția marchează o nouă valoare maximă pentru moneda unică europeană, confirmând presiunile tot mai mari asupra leului.

Evolutia cotatiei euro

În același timp, și dolarul american a câștigat teren. BNR a anunțat un curs de 4,7519 lei pentru un dolar, semn că moneda SUA continuă să se aprecieze în raport cu leul.

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