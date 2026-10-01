ROBOR a depășit 6%. Rate mai mari pentru 152.000 de români cu credite ipotecare

Publicat 1 oct. 2026, 13:49 Actualizat 1 oct. 2026, 13:50

ROBOR la trei luni, indicele în funcție de care sunt calculate ratele pentru aproximativ 152.000 de români, a urcat joi la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la începutul anului. Creșterea vine într-un moment extrem de sensibil pentru economie, la doar o zi după respingerea guvernului propus de Siegfried Mureșan și cu o zi înainte ca agenția de rating Standard & Poor’s să anunțe dacă menține țarii în categoria recomandată investițiilor sau o retrogradează.

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