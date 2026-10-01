Inflația crește în zona euro. Scumpirea energiei pune presiune pe BCE

Inflația a accelerat peste așteptări în patru dintre cele mai mari economii ale zonei euro, pe fondul scumpirii energiei. Datele din Franța, Italia, Germania și Spania sporesc presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE), în timp ce piețele financiare anticipează noi majorări ale dobânzilor.
Creșterea prețurilor la gaze naturale, benzină și motorină, pe fondul războiului din Iran, este principalul factor care alimentează inflația. Efectele scumpirilor încep să se transmită și către restul economiei, complicând deciziile de politică monetară.
Inflația accelerează în marile economii
Datele publicate miercuri arată că rata anuală a inflației armonizate din Franța a urcat la 3,4% în septembrie, de la 2,6% în august.
În Italia, inflația a ajuns la 4,1%, față de 3,2% în luna precedentă. Germania a înregistrat o creștere de la 2,9% la 3,3%, în timp ce în Spania rata inflației a avansat la 5%, de la 4,6%.
Toate cele patru economii au raportat valori peste ținta de inflație de 2% urmărită de BCE, potrivit Reuters.
Datele naționale sunt urmărite înaintea publicării, vineri, a indicatorului pentru întreaga zonă euro. Economiștii chestionați de Reuters estimează o rată anuală a inflației de 3,6% în septembrie, în creștere de la 3,2% în august.
Energia pune presiune pe BCE
Scumpirea energiei schimbă din nou perspectivele privind dobânzile în zona euro. BCE a majorat deja dobânzile de două ori în această vară, pentru a limita riscul ca presiunile inflaționiste să devină persistente.
Piețele financiare anticipează acum încă patru majorări în următoarele 12 luni, pe lângă cele două decizii adoptate deja.
Banca Centrală Europeană se aștepta ca inflația să ajungă la 3,6% în ultimul trimestru al anului. Economiștii consideră însă că vârful ar putea fi mai aproape de 4%, dacă prețurile energiei se mențin la niveluri foarte ridicate.
În scenariul nefavorabil luat în calcul de BCE, inflația ar ajunge la 4% atât în ultimul trimestru din 2026, cât și în primele trei luni din 2027.
Lagarde susține o reacție moderată
Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat recent că o reacție moderată a politicii monetare rămâne adecvată, întrucât actuala creștere a inflației nu a generat încă efecte secundare periculoase în întreaga zonă euro.
Economiștii avertizează însă că menținerea unor prețuri ridicate la energie ar putea împinge în sus și inflația de bază la începutul anului viitor. O astfel de evoluție ar complica eforturile BCE de a readuce inflația la ținta de 2%.