Inflația crește în zona euro. Scumpirea energiei pune presiune pe BCE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 07:45

Inflația a accelerat peste așteptări în patru dintre cele mai mari economii ale zonei euro, pe fondul scumpirii energiei. Datele din Franța, Italia, Germania și Spania sporesc presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE), în timp ce piețele financiare anticipează noi majorări ale dobânzilor.

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