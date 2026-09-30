Dolarul, spre cea mai mare creștere față de euro din ultimele 14 luni. Impactul pentru România

Dolarul american se îndreaptă spre cea mai mare apreciere lunară față de euro din ultimele 14 luni, în timp ce moneda europeană a coborât la cel mai redus nivel din mai 2025. Evoluția poate influența costurile importurilor României plătite în dolari, dar nu înseamnă automat deprecierea leului sau scumpirea produselor.
Euro a coborât miercuri la 1,1312 dolari, înainte de a recupera ușor. Pe parcursul lunii septembrie, moneda americană s-a apreciat cu aproape 2,5% față de euro, potrivit Reuters.
De ce crește dolarul
Aprecierea dolarului este susținută de evoluția economiei americane și de nivelul ridicat al dobânzilor din SUA. În schimb, moneda europeană resimte presiunile generate de prețurile energiei și de incertitudinile politice.
Prețurile gazelor naturale din Europa au urcat în septembrie la cel mai ridicat nivel din 2022. În Franța, problemele legate de datorie și blocajul politic au amplificat îngrijorările investitorilor.
Diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și cele germane a depășit 115 puncte de bază, atingând cel mai ridicat nivel din 2012.
În Statele Unite, atenția piețelor se îndreaptă spre datele privind inflația și piața muncii. Raportul privind locurile de muncă, programat pentru vineri, poate modifica așteptările investitorilor privind următoarele decizii ale Rezervei Federale.
Președintele Federal Reserve Bank of New York, John Williams, a transmis însă că nu există „nicio nevoie de urgență” pentru o nouă majorare a dobânzilor. Declarația a temperat temporar așteptările privind o creștere a dobânzii în octombrie.
Cum poate fi afectată România
Pentru România, un dolar mai puternic contează în special în cazul produselor, echipamentelor și materiilor prime cumpărate din străinătate și plătite în moneda americană.
Dacă celelalte condiții rămân neschimbate, aprecierea dolarului față de leu poate majora costurile acestor importuri. Companiile românești care au contracte cu prețuri exprimate în dolari pot plăti astfel mai mult în lei pentru aceleași bunuri.
Totuși, creșterea dolarului față de euro nu implică automat o depreciere a leului și nici o majorare imediată a prețurilor pentru consumatori. Efectul depinde de evoluția cursurilor valutare și de costurile fiecărui produs.
Efectul asupra petrolului și carburanților
Petrolul reprezintă un alt canal prin care aprecierea dolarului poate influența economia României. Cotațiile internaționale sunt exprimate în principal în moneda americană, iar un dolar mai scump poate crește costul în lei al importurilor de petrol.
Evoluția cursului nu determină însă, singură, prețul carburanților. Acesta depinde și de cotațiile petrolului, taxe, costurile de transport și celelalte componente ale prețului final.
Un efect similar poate apărea în cazul produselor cumpărate direct din Statele Unite sau al bunurilor importate din alte țări, dar facturate în dolari.
Cursul BNR pentru dolar și euro
Potrivit datelor BNR, dolarul american era cotat miercuri la 4,6568 lei, față de 4,6397 lei în ședința precedentă. Euro era cotat la 5,2780 lei.
Prin urmare, pentru importatorii români, relevantă este nu doar evoluția raportului euro–dolar, ci și suma în lei necesară pentru achitarea facturilor în moneda americană.