Euro ar putea ajunge în scurt timp la 5,3 lei, iar România ar putea fi nevoită să încheie un acord cu FMI - analist economic

Publicat 29 sept. 2026, 09:08 Actualizat 29 sept. 2026, 09:10 Sursă Realitatea.net, bzi, fb

Cursul euro se apropie de un nou prag istoric, iar efectele se pot resimți rapid în buzunarele românilor. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că instabilitatea politică și întârzierea formării unui guvern cu puteri depline pot duce la deprecierea accentuată a leului, creșteri de taxe și chiar la un posibil acord cu Fondul Monetar Internațional.

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