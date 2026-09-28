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Economie· 2 min citire

Scumpirile nu se opresc: managerii din comerț și servicii se așteaptă la noi majorări de prețuri în lunile următoare – date INS

Putetea de cumpărare, afectată de scumpiri

Putetea de cumpărare, afectată de scumpiri

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 sept. 2026, 09:35

Managerii din comerț avertizează că scumpirile vor continua în lunile octombrie și noiembrie, potrivit unei analize publicate luni, 28 septembrie, de Institutul Național de Statistică și Analize Economice. Totuși, un aspect pozitiv apare în prognoze: angajatorii din domeniu se așteaptă la o creștere moderată a numărului de salariați.

Comerțul cu amănuntul: scumpiri în lanț, dar angajări în creștere

Scumpirile din comerț nu se opresc. Managerii din sectorul comerțului cu amănuntul estimează că prețurile vor continua să crească în următoarele două luni, arată analiza conjuncturală publicată luni de Institutul Național de Statistică și Analize Economice. Potrivit documentului, 33% dintre respondenți anticipează majorări de prețuri, în timp ce doar 1% văd posibile scăderi. Soldul conjunctural de +32% indică o tendință clară de creștere.

În privința cifrei de afaceri, managerii prognozează o relativă stabilitate pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de –1%, ceea ce sugerează că dinamica vânzărilor nu va suferi modificări majore, în ciuda presiunilor inflaționiste.

Un element pozitiv în prognoza INS este evoluția forței de muncă. Angajatorii din comerț anticipează o creștere moderată a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de +7%, semn că sectorul ar putea avea nevoie de personal suplimentar în perioada următoare, pe fondul pregătirilor pentru sezonul de toamnă și începutul campaniilor comerciale de final de an.

Serviciile: activitate stabilă, însă prețuri în urcare

INS arată o evoluție similară și în sectorul serviciilor. Volumul activității (cifra de afaceri) este estimat să rămână relativ stabil în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de –3%. În ceea ce privește forța de muncă, managerii din servicii prognozează, de asemenea, stabilitate (sold conjunctural –4%), ceea ce indică lipsa unor fluctuații majore în angajări.

Prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor sunt însă așteptate să crească moderate, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +14%. Această evoluție sugerează că presiunea costurilor continuă să afecteze sectorul, chiar dacă activitatea și angajările rămân stabile.

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