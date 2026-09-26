Taxe mai mici pentru tinerii de până la 26 de ani care lucrează part-time. Facilitatea ar putea fi extinsă și celor care nu sunt studenți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 15:27

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care lucrează part-time ar putea beneficia de un regim fiscal mai avantajos, chiar dacă nu sunt elevi sau studenți. O propunere de modificare a Codului fiscal urmărește extinderea actualei excepții privind contribuțiile pentru contractele cu timp parțial, astfel încât criteriul legat de continuarea studiilor să fie eliminat.

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