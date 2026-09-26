Taxe mai mici pentru tinerii de până la 26 de ani care lucrează part-time. Facilitatea ar putea fi extinsă și celor care nu sunt studenți

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care lucrează part-time ar putea beneficia de un regim fiscal mai avantajos, chiar dacă nu sunt elevi sau studenți. O propunere de modificare a Codului fiscal urmărește extinderea actualei excepții privind contribuțiile pentru contractele cu timp parțial, astfel încât criteriul legat de continuarea studiilor să fie eliminat.
Proiectul este susținut de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social. Inițiatorii susțin că măsura ar putea facilita accesul pe piața muncii pentru tineri, în special pentru cei aflați la începutul vieții profesionale și care nu mai urmează o formă de învățământ.
Cine beneficiază în prezent de excepția pentru contractele part-time
În prezent, elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare, sunt exceptați de la regula potrivit căreia contribuția de asigurări sociale pentru un contract part-time cu un venit sub salariul minim este raportată la nivelul salariului minim.
Proiectul propune eliminarea condiției privind statutul de elev sau student. Dacă modificarea va fi adoptată, excepția ar urma să se aplice tuturor tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani care lucrează cu timp parțial, indiferent dacă studiază sau nu. Modificarea nu schimbă regulile generale pentru contractele individuale de muncă part-time, ci extinde categoria tinerilor care pot beneficia de actuala excepție fiscală.
Inițiatorii spun că actuala regulă îi dezavantajează pe tinerii care nu mai studiază
Autorii proiectului susțin că doi tineri de aceeași vârstă se pot confrunta cu aceleași dificultăți la angajare, chiar dacă unul este student, iar celălalt și-a terminat sau și-a întrerupt studiile. În prezent, însă, tratamentul fiscal poate fi diferit.
„Un tânăr de 20, 22 sau 25 de ani care a finalizat studiile, le-a întrerupt sau care, din diferite motive, nu se mai află într-o formă de școlarizare poate întâmpina dificultăți cel puțin la fel de mari în găsirea unui loc de muncă precum un tânăr de aceeași vârstă care are calitatea de elev sau student”, arată inițiatorii proiectului. Potrivit argumentelor prezentate în proiect, lipsa experienței profesionale este una dintre principalele probleme cu care se confruntă tinerii atunci când încearcă să se angajeze. Un contract part-time le-ar putea permite să acumuleze experiență și să facă ulterior trecerea către un loc de muncă stabil.
Costurile pentru contractele part-time pot descuraja angajarea
Inițiatorii susțin că actualul mecanism de calcul al contribuțiilor poate duce la costuri ridicate pentru angajator atunci când salariul obținut pentru munca part-time este redus. În cazul persoanelor care nu intră în categoriile exceptate, contribuția poate fi calculată prin raportare la salariul minim, chiar dacă venitul efectiv este mai mic. În cazul tinerilor fără experiență, autorii proiectului consideră că această diferență de cost poate reduce disponibilitatea unor angajatori de a oferi locuri de muncă cu timp parțial. Prin extinderea excepției până la vârsta de 26 de ani, indiferent de statutul educațional, proiectul urmărește să reducă această barieră.
Una dintre categoriile vizate de inițiativă este cea a tinerilor NEET, adică persoanele care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de educație sau de pregătire profesională. Datele Eurostat pentru 2025 arată că 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România se aflau în această situație. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, unde media a fost de 11%. Inițiatorii consideră că un contract cu timp parțial poate reprezenta pentru o parte dintre acești tineri primul contact cu piața muncii și o posibilitate de a acumula experiența necesară pentru obținerea unui loc de muncă stabil.
„Nu ne propunem ca munca part-time să devină o soluție permanentă pentru tineri. Ne propunem ca ea să poată reprezenta primul pas către un loc de muncă stabil, către independență financiară și către o carieră profesională”, susțin inițiatorii proiectului.
Regimul general al contractelor part-time nu se schimbă
Propunerea legislativă vizează strict categoria persoanelor care pot beneficia de excepția fiscală. Regulile generale privind contractele individuale de muncă cu timp parțial rămân neschimbate. Inițiativa are susținători din USR, PSD, PNL și UDMR și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social. Pentru ca noile reguli să se aplice, proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura parlamentară și să fie adoptat.