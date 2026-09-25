Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor

Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 sept. 2026, 09:16

Durerea de picior la mers, răceala persistentă a unui membru sau rănile care se vindecă greu pot indica reducerea fluxului de sânge prin arterele periferice. Uneori, medicii au nevoie de o imagine foarte precisă a locului în care circulația este blocată.

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