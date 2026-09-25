Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor

Durerea de picior la mers, răceala persistentă a unui membru sau rănile care se vindecă greu pot indica reducerea fluxului de sânge prin arterele periferice. Uneori, medicii au nevoie de o imagine foarte precisă a locului în care circulația este blocată.
Arteriografia periferică este o investigație realizată cu ajutorul unui cateter introdus într-un vas de sânge și al unei substanțe de contrast, care permite vizualizarea arterelor sub control radiologic. Poate arăta exact unde există îngustări sau ocluzii și cât de extinse sunt acestea, informații importante pentru alegerea tratamentului în boala arterială periferică.
Un avantaj important este că diagnosticul poate fi urmat, în aceeași ședință, de tratament endovascular în cazurile potrivite. Prin același cateter se poate realiza angioplastie cu balon și, dacă este necesar, implantarea unui stent pentru restabilirea fluxului sanguin. Astfel, procedura poate avea atât rol diagnostic, cât și terapeutic, fără a necesita chirurgie deschisă în multe dintre cazurile selectate.
Ai grijă de tine!
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