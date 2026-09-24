Boala ginecologică ce poate evolua cu simptome nespecifice

Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 sept. 2026, 09:27

Balonarea, presiunea abdominală sau senzația de sațietate rapidă sunt manifestări foarte frecvente și, de cele mai multe ori, au cauze benigne. Persistența sau agravarea lor trebuie însă discutată cu medicul.

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