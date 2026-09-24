Boala ginecologică ce poate evolua cu simptome nespecifice

Balonarea, presiunea abdominală sau senzația de sațietate rapidă sunt manifestări foarte frecvente și, de cele mai multe ori, au cauze benigne. Persistența sau agravarea lor trebuie însă discutată cu medicul.
Cancerul ovarian poate provoca durere sau presiune în abdomen și pelvis, balonare persistentă, dificultăți de alimentație, sațietate precoce, constipație sau nevoia mai frecventă de a urina. Simptomele nu sunt specifice, iar în stadiile timpurii pot lipsi, motiv pentru care schimbarea față de starea obișnuită și persistența manifestărilor sunt importante.
Evaluarea poate include consult ginecologic, ecografie, analize și investigații imagistice suplimentare, în funcție de situație. Dacă diagnosticul este confirmat, tratamentul este stabilit în funcție de tipul și extinderea bolii și presupune frecvent chirurgie asociată cu tratament sistemic. Istoricul familial de cancer ovarian sau de sân poate influența și necesitatea evaluării genetice.
Ai grijă de tine!
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