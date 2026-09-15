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Ai grija de tine· 1 min citire

Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament

Scris deCatalina Anghel
Publicat15 sept. 2026, 10:51
Actualizat15 sept. 2026, 10:52

În cancerul de prostată, localizarea precisă a bolii este importantă atât la diagnosticul inițial, cât și atunci când există suspiciunea unei recidive. Unele leziuni pot fi identificate prin caracteristicile lor biologice, nu doar prin dimensiune.

Examenul PET-CT PSMA utilizează un radiotrasor care se leagă de PSMA, o proteină prezentă în cantitate crescută pe multe celule ale cancerului de prostată. Componenta PET evidențiază zonele în care trasorul se acumulează, iar CT-ul permite localizarea lor anatomică. Astfel pot fi identificate focare la nivelul prostatei sau lojei prostatice, ganglionilor, oaselor și altor organe.

Investigația este utilizată mai ales pentru stadializarea pacienților cu risc de metastaze și pentru depistarea bolii persistente sau recurente atunci când valorile PSA încep să crească după tratament. Rezultatul poate modifica alegerea dintre chirurgie, radioterapie, tratament sistemic sau, în anumite forme avansate, terapii care folosesc aceeași țintă PSMA.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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