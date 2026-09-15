Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament

Publicat 15 sept. 2026, 10:51 Actualizat 15 sept. 2026, 10:52

În cancerul de prostată, localizarea precisă a bolii este importantă atât la diagnosticul inițial, cât și atunci când există suspiciunea unei recidive. Unele leziuni pot fi identificate prin caracteristicile lor biologice, nu doar prin dimensiune.

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