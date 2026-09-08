Avioanele NATO, ridicate de la sol de aproape 700 de ori în doi ani. „Amenințările sunt reale”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 11:35

Avioanele de luptă ale NATO au fost ridicate de la sol de aproape 700 de ori în ultimii doi ani pentru interceptarea unor aeronave rusești sau a altor obiecte aeriene apropiate de spațiul alianței. Președintele Comitetului Militar al NATO spune că amenințările sunt reale și tot mai diverse.

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