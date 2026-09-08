Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Avioanele NATO, ridicate de la sol de aproape 700 de ori în doi ani. „Amenințările sunt reale”

NATO

NATO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 11:35

Avioanele de luptă ale NATO au fost ridicate de la sol de aproape 700 de ori în ultimii doi ani pentru interceptarea unor aeronave rusești sau a altor obiecte aeriene apropiate de spațiul alianței. Președintele Comitetului Militar al NATO spune că amenințările sunt reale și tot mai diverse.

Avioanele de luptă ale NATO au fost ridicate de la sol de aproximativ 700 de ori în ultimii doi ani pentru a intercepta aeronave rusești sau alte obiecte aeriene care se apropiau de spațiul alianței.

Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, spune că această cifră arată că riscurile de securitate nu mai pot fi considerate ipotetice, conform Kyivpost.com.

„Amenințările sunt reale și sunt numeroase”, a declarat Dragone, menționând Rusia, grupările teroriste, dezinformarea și atacurile hibride.

Aproape o intervenție pe zi

„Șapte sute de decolări în doi ani. Faceți calculul: aproape una pe zi”, a declarat oficialul NATO.

Dragone a vorbit și despre o nouă etapă pentru alianță, pe care o numește „NATO 3.0”, în care statele europene ar urma să își asume un rol mai important alături de Statele Unite.

Potrivit acestuia, NATO trebuie să fie capabilă să răspundă mai rapid atât amenințărilor militare clasice, cât și celor hibride și digitale, venite din est, sud sau din regiunea arctică.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nato

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe