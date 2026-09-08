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Extern· 1 min citire
Avioanele NATO, ridicate de la sol de aproape 700 de ori în doi ani. „Amenințările sunt reale”
NATO
Avioanele de luptă ale NATO au fost ridicate de la sol de aproape 700 de ori în ultimii doi ani pentru interceptarea unor aeronave rusești sau a altor obiecte aeriene apropiate de spațiul alianței. Președintele Comitetului Militar al NATO spune că amenințările sunt reale și tot mai diverse.
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