O regiune din Franța amenință că rupe parteneriatul cu landul german Saxonia după victoria AfD în alegeri

Victoria istorică obținută de AfD în Saxonia-Anhalt provoacă reacții până în Franța. O regiune franceză avertizează că ar putea renunța la un parteneriat vechi de 22 de ani.
Rezultatul alegerilor regionale din landul german Saxonia-Anhalt provoacă tensiuni într-un parteneriat construit în urmă cu mai bine de două decenii. Regiunea franceză Centre-Val de Loire analizează posibilitatea încheierii cooperării cu autoritățile locale germane, după victoria obținută de partidul AfD.
Alternativa pentru Germania, formațiune cunoscută pentru pozițiile sale anti-imigrație, a obținut aproape 44% dintre voturi în alegerile regionale desfășurate duminică în acest fost teritoriu est-german. Rezultatul îi poate permite partidului să încerce să preia controlul guvernului regional, potrivit Le Figaro.
Parteneriatul dintre cele două regiuni durează de 22 de ani
Președintele socialist al regiunii Centre-Val de Loire, François Bonneau, a transmis luni că rezultatul electoral din Saxonia-Anhalt pune sub presiune cooperarea dintre cele două administrații.
„Regiunea Centre-Val de Loire nu poate, în niciun caz, să continue cooperarea cu o autoritate locală ale cărei priorități politice sunt exact opusul valorilor pe care le susținem”, a declarat François Bonneau într-un comunicat.
Administrația franceză și-a exprimat „profunda îngrijorare” după victoria electorală a AfD, într-un teritoriu german cu care Centre-Val de Loire colaborează de 22 de ani.
Cooperarea dintre cele două regiuni include mai multe domenii, printre care educația și tineretul, protecția mediului, cultura și promovarea valorilor democratice.
Ce reproșează Franța programului AfD
François Bonneau susține că numeroase prevederi din programul AfD sunt incompatibile cu direcția în care a evoluat parteneriatul dintre cele două regiuni.
„Multe puncte din programul AfD sunt în opoziție radicală cu valorile și orientările istorice ale cooperării noastre”, a mai spus dl Bonneau.
Președintele Centre-Val de Loire critică în special prioritățile pe care le atribuie formațiunii germane și pe care le descrie drept orientate spre izolaționism și respingerea diversității.
El denunță „prioritățile politice centrate pe izolaționism, respingerea oricărei diversități și măsurile ghidate de un naționalism periculos pentru democrație”.
Expulzările și politica energetică, printre punctele contestate
Un alt punct criticat de liderul regiunii franceze este poziția AfD privind imigrația. François Bonneau denunță în special „ofensiva expulzărilor și remigrației” susținută de partid.
Disputa vizează și politica energetică. Președintele socialist reproșează AfD „abandonarea obiectivelor de tranziție în favoarea susținerii combustibililor fosili”.
Un alt element menționat de Bonneau este poziția partidului german față de proiectele dedicate memoriei Holocaustului. Acesta critică „încetarea finanțării proiectelor legate de Holocaust”.