Prezentatoare TV, condamnată la moarte. Ce acuzații i se aduc jurnalistei?

O sentință extrem de dură a fost pronunțată de o instanță din Egipt într-un dosar de trafic de droguri. Prezentatoarea de televiziune Sarah Khalifa și alte 11 persoane au fost condamnate la moarte, după ce anchetatorii au susținut că gruparea din care făceau parte era implicată în activități legate de producerea și traficul de stupefiante.
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, acuzațiile sunt deosebit de grave și includ, pe lângă traficul de droguri, și deținerea unor arme de foc și muniții fără autorizațiile necesare.
Sarah Khalifa, condamnată la moarte alături de alte 11 persoane
Cazul a atras atenția în Egipt datorită faptului că printre persoanele condamnate se află Sarah Khalifa, o cunoscută prezentatoare TV.
Anchetatorii au susținut că aceasta ar fi făcut parte dintr-o rețea infracțională care importa substanțe și ingrediente folosite ulterior la fabricarea drogurilor.
În urma perchezițiilor efectuate de autorități, anchetatorii au descoperit și confiscat peste 750 de kilograme de narcotice și substanțe destinate preparării drogurilor. În cadrul anchetei au fost ridicate și dispozitive electronice, despre care procurorii au susținut că ar fi conținut imagini și înregistrări relevante pentru dosar.
Probele au fost prezentate ulterior în fața instanței.
Sentința a fost pronunțată după un proces îndelungat
Procesul s-a desfășurat pe parcursul unei perioade îndelungate, iar instanța a ajuns în cele din urmă la concluzia că inculpații trebuie condamnați la pedeapsa capitală.
În cazul Egiptului, procedura pentru pronunțarea unei astfel de sentințe presupune obținerea unui aviz religios din partea Marelui Muftiu al țării. Acest aviz este obligatoriu înainte ca instanța să poată pronunța definitiv o condamnare la moarte.
Sarah Khalifa și ceilalți inculpați au primit pedeapsa capitală prin spânzurare.
Prezentatoarea neagă acuzațiile și a făcut apel
Sarah Khalifa respinge acuzațiile formulate împotriva sa și susține că nu are nicio legătură cu activitățile infracționale descrise de procurori.
În fața judecătorilor, prezentatoarea ar fi afirmat că singurul loc în care a văzut droguri a fost sediul autorității antidrog, în timpul anchetei.
Potrivit publicației egiptene Akhbar al-Youm, citată de BBC, Sarah Khalifa ar fi izbucnit în lacrimi în timpul declarațiilor și le-ar fi cerut magistraților să îi acorde încredere.
Ea a insistat că provine dintr-o familie respectabilă și că nu ar fi avut nevoie de bani obținuți din traficul de droguri.
„Vă rog să mă ascultați, domnule. Părinții mei m-au crescut bine, sunt oameni credincioși, iar eu nu am nevoie de bani din droguri”, ar fi declarat prezentatoarea în fața instanței.
Vedeta TV a contestat sentința și a făcut apel, ceea ce înseamnă că procedurile judiciare în cazul său nu s-au încheiat.
Un al doilea dosar o vizează pe Sarah Khalifa
Condamnarea în dosarul privind drogurile nu este singura problemă juridică cu care se confruntă prezentatoarea.
Sarah Khalifa este implicată și într-o altă anchetă penală. În acest caz, ea este acuzată, alături de alte patru persoane, de răpirea și agresarea unui tânăr.
Cele două cauze sunt distincte, iar acuzațiile din cel de-al doilea dosar urmează să fie analizate separat de autoritățile judiciare.
Pentru ce infracțiuni poate fi aplicată pedeapsa cu moartea în Egipt
Egiptul se numără printre statele care păstrează pedeapsa capitală în legislație. Aceasta poate fi aplicată pentru anumite infracțiuni extrem de grave, printre care omorul cu premeditare, terorismul, unele infracțiuni de viol și traficul de droguri.
La nivel mondial, pedeapsa cu moartea este încă prevăzută de legislație în zeci de state, deși utilizarea ei și numărul condamnărilor diferă considerabil de la o țară la alta.