Prezentatoare TV, condamnată la moarte. Ce acuzații i se aduc jurnalistei?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 23:09

O sentință extrem de dură a fost pronunțată de o instanță din Egipt într-un dosar de trafic de droguri. Prezentatoarea de televiziune Sarah Khalifa și alte 11 persoane au fost condamnate la moarte, după ce anchetatorii au susținut că gruparea din care făceau parte era implicată în activități legate de producerea și traficul de stupefiante.

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