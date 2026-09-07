Finlanda se blindează. Gardul în lungime de 200 de kilomteri de la granița cu Rusia a fost finalizat

Finlanda a încheiat construcția unui gard de aproximativ 200 de kilometri la granița cu Rusia, proiect început după schimbarea situației de securitate din Europa.
Finlanda a terminat gardul de la frontiera cu Rusia
Finlanda a finalizat luni, 7 septembrie, construcția unei bariere de aproximativ 200 de kilometri de-a lungul frontierei sale estice cu Rusia. Lucrările au fost încheiate puțin înainte de termenul stabilit inițial.
Ministrul finlandez de Interne, Mari Rantanen, a declarat că anumite porțiuni ale barierei ar putea fi extinse în viitor, în funcție de necesități.
Oficialul a subliniat și necesitatea unor fonduri suplimentare pentru statele membre ale Uniunii Europene aflate în partea de est a blocului comunitar.
Gardul are 4,5 metri înălțime
Frontiera dintre Finlanda și Rusia se întinde pe 1.340 de kilometri și reprezintă cea mai lungă graniță a Rusiei cu un stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.
Bariera construită de Finlanda are o înălțime de 4,5 metri și este alcătuită din mai multe sectoare. Sistemul include echipamente tehnice de supraveghere și drumuri de patrulare amenajate în apropierea gardului.
Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 380 de milioane de euro.
Cea mai mare parte a construcției se află în sud-estul Finlandei, unde au fost ridicați aproximativ 140 de kilometri de gard. Alte aproximativ 35 de kilometri sunt în Karelia de Nord, iar circa 25 de kilometri se află în regiunile Kainuu și Laponia finlandeză.
Proiectul a început după invazia Rusiei în Ucraina
Decizia de consolidare a frontierei estice a fost luată în contextul schimbării situației de securitate din Europa după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.
Autoritățile finlandeze au indicat și utilizarea unor operațiuni hibride de către Moscova drept unul dintre motivele pentru întărirea graniței.
Partidele politice din Finlanda au ajuns în octombrie 2022 la un acord pentru consolidarea parțială a frontierei estice. Primele lucrări au început în aprilie 2023, în apropiere de Imatra.
La realizarea proiectului au participat sute de companii, iar construcția a afectat aproximativ 1.000 de proprietari de terenuri.
Helsinki pregătește noi măsuri la frontiera cu Rusia
Guvernul Finlandei a propus prelungirea cu încă doi ani a legii privind securitatea frontierei. Legislația are ca obiectiv contracararea tentativelor de exercitare a presiunii asupra Finlandei și a folosirii migrației ca instrument în cadrul războiului hibrid.
Finlanda și-a închis frontiera cu Rusia la sfârșitul anului 2023. Decizia a fost luată pe fondul suspiciunilor că Moscova ar fi direcționat intenționat solicitanți de azil către punctele de trecere a frontierei finlandeze.
Finalizarea gardului reprezintă una dintre principalele măsuri adoptate de Helsinki pentru consolidarea protecției de-a lungul graniței estice.