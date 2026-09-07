Rusia și Coreea de Nord au făcut pasul decisiv. A fost inaugurat primul pod rutier dintre cele două state VIDEO

Publicat 7 sept. 2026, 16:30 Sursă Reuters

Rusia și Coreea de Nord au inaugurat luni primul pod rutier care leagă teritoriile celor două state, peste râul Tumen, infrastructură care adaugă o nouă conexiune terestră între Moscova și Phenian și marchează o etapă importantă în apropierea strategică dintre cele două țări.

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