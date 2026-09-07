Rusia și Coreea de Nord au făcut pasul decisiv. A fost inaugurat primul pod rutier dintre cele două state VIDEO

Rusia și Coreea de Nord au inaugurat luni primul pod rutier care leagă teritoriile celor două state, peste râul Tumen, infrastructură care adaugă o nouă conexiune terestră între Moscova și Phenian și marchează o etapă importantă în apropierea strategică dintre cele două țări.
Noua construcție se află în apropierea așa-numitului „Pod al Prieteniei”, vechea legătură dintre Rusia și Coreea de Nord care permite exclusiv traficul feroviar. Podul respectiv a fost dat în folosință în 1959, la scurt timp după încheierea Războiului din Coreea.
Informația a fost relatată de agenția TASS și preluată de Reuters.
Primul pod rutier dintre Rusia și Coreea de Nord
Până acum, Rusia și Coreea de Nord aveau între ele conexiuni directe prin intermediul transportului aerian și feroviar. Inaugurarea noului obiectiv introduce o a treia variantă de deplasare între cele două state, printr-o legătură rutieră construită peste râul Tumen.
Podul are o lungime de 850 de metri și urmează să fie conectat la sistemul rusesc de autostrăzi, ceea ce îi conferă un rol important în dezvoltarea transportului terestru dintre cele două țări.
Noua infrastructură este amplasată lângă istoricul „Pod al Prieteniei”, utilizat pentru transportul feroviar și inaugurat în anul 1959, într-o perioadă imediat următoare Războiului din Coreea.
Prin construirea podului rutier, Rusia și Coreea de Nord își extind astfel infrastructura de transport transfrontalier, într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Phenian s-au apropiat semnificativ.
Mihail Mișustin vede proiectul ca pe un impuls pentru cooperarea dintre cele două țări
Premierul rus Mihail Mișustin a vorbit despre importanța extinderii infrastructurii de transport dintre Rusia și Coreea de Nord în cadrul ceremoniei de inaugurare a noului pod.
Șeful guvernului de la Moscova a declarat că noua conexiune rutieră poate contribui la dezvoltarea mai multor domenii de colaborare dintre cele două state.
„Sunt convins că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va oferi un impuls puternic dezvoltării în continuare a cooperării comerciale, economice, științifice, tehnologice și culturale”, a declarat șeful guvernului de la Moscova, la ceremonia de inaugurare a obiectivului.
Astfel, proiectul este prezentat de partea rusă nu doar ca o investiție în infrastructura de transport, ci și ca un element care poate susține schimburile comerciale și cooperarea dintre Moscova și Phenian.
Construcția podului a început anul trecut
Ideea realizării unei noi legături rutiere între Rusia și Coreea de Nord nu este una recentă. Proiectul a fost discutat timp de mai mulți ani înainte ca lucrările să înceapă efectiv.
Construcția noului pod rutier a demarat în aprilie anul trecut, după ce proiectul fusese convenit în cadrul vizitei efectuate de președintele rus Vladimir Putin în Coreea de Nord, în 2024.
Acordul privind realizarea infrastructurii a venit în contextul intensificării relațiilor dintre Moscova și Phenian, care au cunoscut o evoluție importantă în ultimii ani.
Finalizarea construcției și inaugurarea podului creează acum o nouă conexiune rutieră directă peste râul Tumen, în apropierea vechii legături feroviare dintre Rusia și Coreea de Nord.
Moscova și Phenian și-au consolidat parteneriatul strategic
Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au aprofundat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea dintre cele două state a căpătat o componentă militară importantă.
Coreea de Nord a devenit un furnizor important de muniție și rachete pentru Rusia și a sprijinit efortul Kremlinului în Războiul din Ucraina și prin trimiterea de militari.
În același timp, Moscova oferă Phenianului sprijin tehnic și componente militare, consolidând cooperarea dintre cele două state.
Noul pod rutier peste râul Tumen este inaugurat, astfel, într-o perioadă în care parteneriatul dintre Rusia și Coreea de Nord include atât dimensiuni economice și de infrastructură, cât și o cooperare militară tot mai strânsă.