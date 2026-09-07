Emisarii lui Trump, misiune eșuată la Kiev și Moscova. Negocierile pentru pace în Ucraina, fără rezultat

Vizita emisarilor americani Steven Witkoff și Jared Kushner la Kiev și Moscova nu au dus la progrese semnificative în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi oficiali s-au întâlnit cu reprezentanți ai ambelor părți, însă eforturile diplomatice nu au produs un acord concret privind pacea.
Negocierile pentru pace în Ucraina, fără progrese. Putin și Zelenski rămân pe poziții opuse
Discuțiile de la Kiev și Moscova dintre emisarii americani Steven Witkoff și Jared Kushner nu au produs un progres semnificativ în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit unor surse citate de Financial Times, un acord de pace înainte de venirea iernii este puțin probabil, în timp ce Vladimir Putin și Volodimir Zelenski își mențin pozițiile privind teritoriile ocupate.
Emisarii lui Trump au venit cu puține propuneri noi
La Kiev, Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, membri ai administrației acestuia și responsabili pentru securitate din Marea Britanie, Franța și Germania.
Potrivit surselor citate de Financial Times, emisarii lui Donald Trump au prezentat versiuni revizuite ale unor propuneri mai vechi. Documentele au fost actualizate pentru a ține cont de evoluțiile intervenite de la blocarea negocierilor de pace din februarie.
Sursele publicației susțin că delegația americană a adus „puține idei noi” și a încercat în principal să reducă diferențele dintre Kiev și Moscova.
Putin își menține cererile teritoriale
La Moscova, Steven Witkoff și Jared Kushner au discutat cu Vladimir Putin timp de peste trei ore, la Kremlin.
Președintele rus continuă să ceară controlul asupra întregului Donbas și condiționează încheierea războiului de acceptarea propriilor condiții.
Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat după întâlnire că Putin a vorbit despre ceea ce Moscova consideră a fi „avansul real și cu succes” al armatei ruse în Ucraina.
Liderul de la Kremlin a insistat, de asemenea, asupra necesității de a aborda ceea ce Rusia numește „cauzele profunde ale conflictului” și și-a exprimat încrederea că Moscova își va atinge obiectivele militare.
Zelenski respinge cedarea de teritorii
Poziția Ucrainei rămâne diametral opusă celei exprimate de Moscova.
Volodimir Zelenski a declarat după întâlnirile cu emisarii americani că Ucraina nu intenționează să cedeze teritorii Rusiei.
Președintele ucrainean a confirmat că problemele teritoriale au fost discutate în cadrul negocierilor, dar a susținut că orice decizie privind aceste chestiuni trebuie luată direct de liderii celor două state.
„Problema Donbasului privește mai mult decât Donbasul. În opinia mea, aceasta este o problemă a acestui război”, a declarat Zelenski.
Trump ar urma să vorbească separat cu Putin și Zelenski
După încheierea turneului diplomatic, emisarii americani sunt așteptați să îi prezinte lui Donald Trump concluziile discuțiilor purtate la Kiev și Moscova.
Potrivit unei surse citate de The Kyiv Independent, președintele american ar urma să discute mai întâi cu Vladimir Putin și ulterior cu Volodimir Zelenski.
Un oficial american a indicat data de 7 septembrie pentru aceste convorbiri, care ar putea clarifica următorul pas al administrației de la Washington în negocierile pentru încetarea războiului.