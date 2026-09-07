Emisarii lui Trump, misiune eșuată la Kiev și Moscova. Negocierile pentru pace în Ucraina, fără rezultat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 13:34

Vizita emisarilor americani Steven Witkoff și Jared Kushner la Kiev și Moscova nu au dus la progrese semnificative în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi oficiali s-au întâlnit cu reprezentanți ai ambelor părți, însă eforturile diplomatice nu au produs un acord concret privind pacea.

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