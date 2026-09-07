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Grecia anunță reduceri de taxe și bonusuri înainte de alegeri: cum vrea premierul Mitsotakis să câștige capital electoral

Taxe Grecia/ Profimedia

Taxe Grecia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 11:14
Actualizat7 sept. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS

Grecia pregătește un pachet de măsuri de 2,2 miliarde de euro, cu un an înaintea alegerilor. Guvernul de la Atena anunță reduceri de taxe, majorări de salarii și bonusuri pentru pensionari și bugetari.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat reduceri ale impozitului pe venit, majorări salariale şi bonusuri pentru pensionari şi angajaţii din sectorul public, într-un pachet fiscal de 2,2 miliarde de euro pentru 2027,

Cu cât va crește salariul minim

Mitsotakis a anunţat şi o nouă majorare a salariului minim, care va ajunge la 950 de euro pe lună, urmând să crească la 1.000 de euro în 2028.

În acelaşi timp, contribuţiile la pensii vor fi reduse cu 0,5%.

Pachetul vine într-un moment sensibil pentru guvernul conservator al lui Mitsotakis. Formaţiunea sa a câştigat alegerile din 2023 cu 40,5% din voturi, promiţând creşterea veniturilor populaţiei, şi continuă să conducă în sondaje.

Sprijinul electoral a coborât însă sub 30%, pe fondul crizei prelungite a costului vieţii şi al acuzaţiilor de corupţie.

Ce se întâmplă cu economia Greciei

Spaţiul fiscal pentru noile măsuri este susţinut de performanţele economice ale Greciei, care, după criza financiară declanşată în 2009, a devenit una dintre economiile cu cele mai bune evoluţii din Europa. PIB-ul Greciei creşte în prezent cu un ritm anual de aproximativ 2%, peste media zonei euro.

Guvernul estimează pentru acest an un excedent bugetar primar de aproximativ 4% din PIB, aproape dublu faţă de prognoza iniţială.

Rezultatul oferă Atenei spaţiul fiscal necesar pentru finanţarea reducerilor de taxe, bonusurilor şi majorărilor salariale anunţate de Mitsotakis înaintea scrutinului de anul viitor.

 


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