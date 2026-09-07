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Extern· 2 min citire
Grecia anunță reduceri de taxe și bonusuri înainte de alegeri: cum vrea premierul Mitsotakis să câștige capital electoral
Taxe Grecia/ Profimedia
Publicat7 sept. 2026, 11:14
Actualizat7 sept. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS
Grecia pregătește un pachet de măsuri de 2,2 miliarde de euro, cu un an înaintea alegerilor. Guvernul de la Atena anunță reduceri de taxe, majorări de salarii și bonusuri pentru pensionari și bugetari.
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