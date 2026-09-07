Grecia anunță reduceri de taxe și bonusuri înainte de alegeri: cum vrea premierul Mitsotakis să câștige capital electoral

Publicat 7 sept. 2026, 11:14 Actualizat 7 sept. 2026, 11:18 Sursă Realitatea PLUS

Grecia pregătește un pachet de măsuri de 2,2 miliarde de euro, cu un an înaintea alegerilor. Guvernul de la Atena anunță reduceri de taxe, majorări de salarii și bonusuri pentru pensionari și bugetari.

Distribuie articolul