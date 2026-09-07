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Discuție crucială pentru pace. Trump ar urma să vorbească luni cu Putin și Zelenski - PRESĂ

Donald Trump/ Profimedia

Donald Trump/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 08:54

Președintele american Donald Trump ar urma să aibă luni convorbiri telefonice cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui oficial american citat de publicația Kyiv Independent. Discuțiile ar urma să aibă loc după ce emisarii speciali ai președintelui SUA îl vor informa cu privire la ultima rundă de negocieri.

„Este de așteptat ca Trump să discute cu Putin și apoi cu Zelenski după ce emisarii săi îl vor informa cu privire la ultima rundă de negocieri”, a declarat oficialul american citat de publicația menționată.

Steve Witkoff și Jared Kushner, întâlnire cu Zelenski la Kiev

Emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au aflat sâmbătă la Moscova, iar duminică au ajuns la Kiev cu trenul. Cei doi s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski în Piața Sofia, după care au vizitat o catedrală și au purtat discuții cu președintele ucrainean.

După prima rundă de negocieri, Jared Kushner a transmis presei că Donald Trump este ferm hotărât să pună capăt războiului.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că la Kiev vor avea loc mai multe runde de negocieri. Prima etapă va fi purtată cu emisarii președintelui american, urmând ca ulterior să participe și negociatori din Franța, Marea Britanie și Germania.

Steve Witkoff și Jared Kushner au părăsit Kievul în noaptea de duminică spre luni, călătorind cu un tren al companiei Ukrzaliznîția.

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