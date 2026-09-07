Discuție crucială pentru pace. Trump ar urma să vorbească luni cu Putin și Zelenski - PRESĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 08:54

Președintele american Donald Trump ar urma să aibă luni convorbiri telefonice cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui oficial american citat de publicația Kyiv Independent. Discuțiile ar urma să aibă loc după ce emisarii speciali ai președintelui SUA îl vor informa cu privire la ultima rundă de negocieri.

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