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Extern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Gigantul petrolier care își extinde operațiunile în Venezuela
Publicat6 sept. 2026, 14:04
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre giganții petrolieri americani își extinde operațiunile în Venezuela. Anunțul vine la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord pentru dezvoltarea rezervelor de petrol ale țării.
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