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Ana Maria Păcuraru: Gigantul petrolier care își extinde operațiunile în Venezuela

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 14:04
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre giganții petrolieri americani își extinde operațiunile în Venezuela. Anunțul vine la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord pentru dezvoltarea rezervelor de petrol ale țării.

„Chevron confirmă extinderea operațiunilor din Venezuela la câteva zile după ce Donald Trump a anunțat un acord ambițios pentru dezvoltarea rezervelor petroliere ale țării.

Un acord care include, pentru prima dată, și o participație a Pentagonului la profituri. Gigantul american a primit teren suplimentar în centura Orinoco, unde este deja prezent, și plănuiește o investiție de peste 7 miliarde de dolari în următorii 5 ani de zile, cu obiectivul de a dubla producția la aproximativ 600.000 de barili pe zi.

Miza este uriașă: Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, peste 303 miliarde de barili, mai mult decât Arabia Saudită. Dar, din cauza infrastructurii degradate și a sancțiunilor internaționale, țara extrage azi doar puțin peste 1 milion de barili pe zi, o fracțiune din potențialul real.

Chevron rămâne singura companie petrolieră americană cu prezență majoră în Venezuela, o relație care datează din 1923, iar extinderea confirmă o reapropiere strategică între Washington și Caracas, în care controlul resurselor energetice se împlinește direct cu interesul militar american, Pentagonul devenind practic parte interesată în profiturile petrolului venezuelean.”, a transmis Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS.

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