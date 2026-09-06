Grecia pregătește reduceri de taxe și creșteri de venituri. Suma la care ar urma să ajungă salariul minim

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 10:30

Guvernul de la Atena pregătește un pachet de măsuri fiscale și sociale în valoare de 2,2 miliarde de euro, care include reduceri de impozite, bonusuri pentru pensionari și funcționari, dar și o nouă majorare a salariului minim. Anunțul a fost făcut sâmbătă de premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

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