Grecia pregătește reduceri de taxe și creșteri de venituri. Suma la care ar urma să ajungă salariul minim

Guvernul de la Atena pregătește un pachet de măsuri fiscale și sociale în valoare de 2,2 miliarde de euro, care include reduceri de impozite, bonusuri pentru pensionari și funcționari, dar și o nouă majorare a salariului minim. Anunțul a fost făcut sâmbătă de premierul grec Kyriakos Mitsotakis.
Măsurile sunt prevăzute pentru anul 2027, înaintea alegerilor parlamentare, și reprezintă aproximativ 1% din produsul intern brut al Greciei.
Bonusuri pentru pensionari și angajații de la stat
Printre principalele măsuri anunțate se numără acordarea unui sprijin financiar anual de 400 de euro pentru pensionari. Funcționarii publici ar urma să primească, la rândul lor, un bonus de 500 de euro pe an.
Executivul elen vizează și diminuarea poverii fiscale pentru anumite categorii de contribuabili. Fermierii cu venituri mici, precum și familiile cu venituri reduse care cresc trei copii, ar urma să fie scutiți de plata impozitului pe venit.
De asemenea, autoritățile intenționează să reducă valoarea plăților anticipate ale impozitului pentru persoanele care lucrează pe cont propriu și pentru micile afaceri, conform Reuters.
Salariul minim, spre 1.000 de euro
Premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat că salariul minim brut din Grecia va urca la 950 de euro pe lună. Guvernul și-a propus ca acesta să atingă pragul de 1.000 de euro în 2028.
Pachetul include și o reducere cu 0,5% a contribuțiilor pentru pensii, măsură care ar putea lăsa mai mulți bani în veniturile nete ale angajaților.
Măsurile, anunțate înaintea alegerilor
Anunțurile vin într-o perioadă importantă pentru guvernul conservator condus de Mitsotakis. Partidul său a câștigat alegerile din 2023 cu 40,5% din voturi, având printre principalele promisiuni creșterea veniturilor populației.
Deși formațiunea rămâne pe primul loc în intenția de vot, susținerea electorală a coborât sub pragul de 30%, în contextul presiunilor generate de costul vieții și al controverselor legate de corupție.
Economia Greciei susține pachetul fiscal
Guvernul de la Atena își bazează planul pe evoluția economică favorabilă din ultimii ani. După dificultățile severe apărute odată cu criza financiară din 2009, Grecia a revenit pe o traiectorie de creștere, cu un avans anual estimat la circa 2%, peste media zonei euro.
Autoritățile elene estimează pentru acest an un excedent bugetar primar de aproximativ 4%4\%4% din PIB, aproape dublu comparativ cu nivelul prognozat inițial. Acest rezultat ar urma să ofere guvernului spațiul necesar pentru a finanța reducerile de taxe, bonusurile și majorările salariale incluse în noul pachet.