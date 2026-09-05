Scenariu sumbru în 2028 pentru România: o dronă rusească lovește țara, iar răspunsul SUA pune NATO sub semnul întrebării

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 18:21

Un exercițiu de simulare desfășurat în Statele Unite a analizat un posibil scenariu de criză în Europa de Est în anul 2028: Rusia ar lansa o acțiune împotriva Republicii Moldova, iar o dronă ar lovi o facilitate din România, provocând victime civile.

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