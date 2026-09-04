Arest la domiciliu pentru luare de mită: Un funcționar public din Timiș, reținut de anchetatori

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 18:23

Un funcționar public din Jimbolia, județul Timiș, a fost plasat în arest la domiciliu vineri, 4 septembrie, după ce a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. Anchetatorii susțin că nu este la prima abatere, bărbatul fiind bănuit că ar fi pretins bani și cu alte ocazii.

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