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Justitie· 2 min citire

Arest la domiciliu pentru luare de mită: Un funcționar public din Timiș, reținut de anchetatori

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 18:23

Un funcționar public din Jimbolia, județul Timiș, a fost plasat în arest la domiciliu vineri, 4 septembrie, după ce a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. Anchetatorii susțin că nu este la prima abatere, bărbatul fiind bănuit că ar fi pretins bani și cu alte ocazii.

Flagrant pentru o carte de identitate: 550 de lei pentru eludarea legii

Un funcționar din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Jimbolia este cercetat penal pentru luare de mită în formă continuată. Acesta a fost prins în flagrant de polițiști în momentul în care primea suma de 550 de lei pentru a urgenta eliberarea unei cărți de identitate și pentru a modifica ilegal datele de identificare ale solicitantului.

Șpagă cerută în mod repetat la Evidența Persoanelor

Din investigațiile derulate de anchetatorii din cadrul IPJ Timiș reiese că nu a fost vorba despre un caz izolat. Funcționarul public ar fi pretins și primit bani în cel puțin trei situații distincte de la persoane care doreau emiterea sau modificarea actelor de stare civilă fără a respecta procedurile și documentația prevăzute de lege.

Percheziții și probe ridicate de polițiști

Pentru probarea activității infracționale, oamenii legii au efectuat percheziții la două adrese și au verificat un autovehicul ce aparține suspectului. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri oficiale și echipamente electronice care vor fi supuse expertizei.

Decizia instanței: 30 de zile de arest la domiciliu

După ce a petrecut 24 de ore în reținere, bărbatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș. Instanța a dispus împotriva acestuia măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

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