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Justitie· 1 min citire
Motivarea CCR în cazul sesizărilor AUR admise. Componența CA ale TVR și Radioului Public trebuie modificată
FOTO: Arhivă
Publicat3 sept. 2026, 17:14
SursăRealitatea PLUS
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi motivările deciziilor prin care a admis sesizările formulate de AUR privind numirile în consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).
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