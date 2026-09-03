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Justitie· 1 min citire

Motivarea CCR în cazul sesizărilor AUR admise. Componența CA ale TVR și Radioului Public trebuie modificată

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 17:14
SursăRealitatea PLUS

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi motivările deciziilor prin care a admis sesizările formulate de AUR privind numirile în consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

AUR a reclamat că, la momentul numirii membrilor celor două consilii de administrație, nu ar fi fost respectată ponderea configurației politice a Parlamentului, ceea ce a făcut ca formațiunea să nu aibă niciun reprezentant în aceste structuri.

CCR a admis sesizările formulate de partidul AUR, iar în urma acestei decizii, componența consiliilor de administrație ale televiziunii și radioului public va trebui modificată astfel încât să fie respectată reprezentarea proporțională a formațiunilor parlamentare.

Schimbările ar putea afecta inclusiv persoane care ocupă în prezent funcții în cele două consilii. Printre acestea se numără și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, al cărei mandat într-unul dintre consiliile de administrație ar putea înceta în urma reorganizării componenței.

Deciziile CCR au fost pronunțate în urma sesizărilor formulate de parlamentarii AUR, iar motivările au fost publicate la mai multe luni după admiterea acestora.

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