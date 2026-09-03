Motivarea CCR în cazul sesizărilor AUR admise. Componența CA ale TVR și Radioului Public trebuie modificată

Publicat 3 sept. 2026, 17:14 Sursă Realitatea PLUS

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi motivările deciziilor prin care a admis sesizările formulate de AUR privind numirile în consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

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