Șoferii vor putea ajunge mai repede spre Moldova. A7 mai deschide luni un tronson de 47,1 kilometri

Autostrada A7 se extinde cu încă 47,1 kilometri începând de luni, 31 august. Noul tronson dintre Adjud și Bacău Sud va fi deschis traficului la ora 16.00, după verificarea finală făcută pe șantier de conducerea CNAIR.
Tronsonul Adjud – Bacău Sud intră în circulație
Șoferii vor putea circula de luni pe un nou sector al autostrăzii A7. Tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud are o lungime de 47,1 kilometri, iar deschiderea pentru trafic este programată pentru 31 august, la ora 16.00.
Anunțul a fost făcut joi de Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Acesta s-a aflat pe șantier pentru ultima verificare înainte ca noul sector să fie dat în circulație.
Constructorul român UMB se ocupa joi de ultimele lucrări și detalii necesare pentru deschiderea tronsonului.
A7 ajunge până la legătura cu DN2F
Prin deschiderea sectorului Adjud – Bacău Sud, autostrada A7 va permite continuitatea deplasării dinspre București până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău.
De acolo, șoferii vor avea acces către DN2F, în direcția Vaslui. Noul tronson extinde astfel traseul de autostradă disponibil pentru cei care se deplasează din sudul țării către zona Moldovei.
În prima etapă, circulația va fi permisă până la nodul rutier Bacău Sud.
Încă aproximativ 4 kilometri vor fi adăugați ulterior
Extinderea traseului nu se oprește la Bacău Sud. După finalizarea lucrărilor necesare pentru racordarea următorului sector, traficul va fi prelungit cu aproximativ 4 kilometri.
Noua etapă va permite circulația până la Nodul Rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău.
Cristian Pistol a explicat că deschiderea etapizată a fost aleasă astfel încât fiecare sector să intre în trafic numai după finalizarea conexiunilor necesare și după îndeplinirea condițiilor de siguranță pentru circulație.
Câți kilometri din A7 vor putea fi folosiți
După deschiderea celor 47,1 kilometri dintre Adjud și Bacău Sud, lungimea totală a autostrăzii A7 aflată în circulație va ajunge la 241,62 kilometri.
Acești kilometri fac parte din traseul de 319 kilometri al autostrăzii A7 dintre Ploiești și Pașcani.
Loturile aflate în execuție pe această secțiune sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cunoscut sub acronimul PNRR.
Drumul București – Bacău poate fi parcurs pe autostradă
Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat miercuri că a parcurs distanța dintre București și Bacău folosind autostrada.
Potrivit acestuia, traseul a fost parcurs în 2 ore și 11 minute. Deschiderea noului sector Adjud – Bacău Sud va extinde și mai mult continuitatea traseului de mare viteză către nord-estul țării.