Șoferii vor putea ajunge mai repede spre Moldova. A7 mai deschide luni un tronson de 47,1 kilometri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 18:35

Autostrada A7 se extinde cu încă 47,1 kilometri începând de luni, 31 august. Noul tronson dintre Adjud și Bacău Sud va fi deschis traficului la ora 16.00, după verificarea finală făcută pe șantier de conducerea CNAIR.

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