E-mailuri false în numele E.ON. Clienții, avertizați să nu plătească „facturi neachitate” primite prin linkuri suspecte

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 16:19

E.ON Energie România avertizează asupra unei noi tentative de phishing în care sunt folosite fără drept numele și elementele vizuale ale companiei. Utilizatorii primesc e-mailuri care anunță presupuse facturi restante și îi îndeamnă să facă urgent o plată prin accesarea unui link.

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