E-mailuri false în numele E.ON. Clienții, avertizați să nu plătească „facturi neachitate” primite prin linkuri suspecte

E.ON Energie România avertizează asupra unei noi tentative de phishing în care sunt folosite fără drept numele și elementele vizuale ale companiei. Utilizatorii primesc e-mailuri care anunță presupuse facturi restante și îi îndeamnă să facă urgent o plată prin accesarea unui link.
Compania precizează că mesajele nu provin de la E.ON și nu reprezintă comunicări oficiale. În unele cazuri, e-mailurile pot reproduce convingător aspectul mesajelor transmise de furnizor, inclusiv prin folosirea unei adrese de expeditor care poate părea legitimă la o primă verificare.
Cum funcționează frauda cu „Factura neachitată”
Mesajele suspecte au, de regulă, subiectul „Factura neachitată” și informează destinatarii că ar avea o restanță. Aceștia sunt presați să achite rapid suma indicată, printr-un link inclus în e-mail.
Accesarea acelui link poate trimite utilizatorul către un site fraudulos, care nu aparține platformelor oficiale E.ON. Scopul atacatorilor este obținerea unor date sensibile, inclusiv informații personale, parole sau date bancare.
Campania a fost semnalată și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, potrivit E.ON Energie România.
Recomandările E.ON pentru clienți
Furnizorul recomandă clienților să fie atenți la orice e-mail care solicită plata urgentă a unei presupuse datorii și să urmeze câteva reguli de siguranță:
Să nu acceseze linkurile primite în mesaje care ridică suspiciuni.
Să nu introducă parole, date personale sau informații bancare pe site-uri deschise din astfel de e-mailuri.
Să verifice facturile și plățile exclusiv prin canalele oficiale E.ON.
Să analizeze cu atenție adresa expeditorului și domeniul paginii către care sunt direcționați.
Să evite deschiderea atașamentelor primite din surse care nu pot fi validate.
Să șteargă mesajele suspecte după ce le-au identificat.
Persoanele care au intrat deja pe linkul fraudulos sau au transmis informații confidențiale ar trebui să își schimbe parolele, să contacteze imediat banca, să ceară verificarea ori blocarea cardului dacă este necesar și să urmărească eventuale tranzacții neautorizate. În cazul folosirii abuzive a datelor, acestea trebuie semnalate autorităților competente.
E.ON arată că monitorizează situația și colaborează cu instituțiile abilitate pentru reducerea efectelor tentativei de fraudă. Compania reamintește că datele bancare și parolele nu trebuie comunicate ca răspuns la solicitări primite prin e-mail sau prin pagini web a căror autenticitate nu poate fi confirmată.
E.ON Energie România face parte din grupul german E.ON și furnizează gaze naturale, energie electrică și soluții energetice pentru aproximativ 3,5 milioane de clienți, persoane fizice, companii și municipalități.