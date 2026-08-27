Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Mesaj RO-Alert, emis de autorități după dispariția unui copil de 11 ani din Popești-Leordeni
Foto / Poliția Română
Autoritățile au transmis un nou mesaj RO-Alert după dispariția unui minor în vârstă de 11 ani din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Este a doua alertă de acest tip emisă în doar două zile în zona București-Ilfov, după cea transmisă miercuri seară pentru o adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru.
Citește și
- 14:27Accident grav pe DN22, în Constanța: șase persoane au ajuns la spital. A fost solicitat un elicopter SMURD
- 13:42MAE, avertizare de călătorie pentru Nepal după inundațiile catastrofale din Rasuwa
- 13:29Armata trimite specialiști EOD la Plauru după incendiul de miercuri
- 13:28Sindicatele din administrație acuză: „Politicienii au slăbit statul prin măsuri populiste” . Se pregătește greva generală!
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News