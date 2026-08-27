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Mesaj RO-Alert, emis de autorități după dispariția unui copil de 11 ani din Popești-Leordeni

Foto / Poliția Română

Foto / Poliția Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 15:34

Autoritățile au transmis un nou mesaj RO-Alert după dispariția unui minor în vârstă de 11 ani din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Este a doua alertă de acest tip emisă în doar două zile în zona București-Ilfov, după cea transmisă miercuri seară pentru o adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru.

Potrivit mesajului oficial transmis de autorități, la data de 25.08.2026, în jurul orei 15:00, minorul a plecat voluntar de la adresa de domiciliu din orașul Popești-Leordeni, într-o direcție necunoscută, și nu a mai revenit de atunci.

Semnalmente și descrierea vestimentației

La momentul plecării, băiatul era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare albastră, inscripționați cu numărul 10, și un tricou negru. Conform datelor transmise de autorități, minorul are următoarele semnalmente: înălțime de 150 cm, greutate de 50 kg și corpolență atletică.

Autoritățile fac apel la orice persoană care deține informații despre locul unde s-ar putea afla copilul să sune de urgență la 112.

A doua alertă în două zile: adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru

Cu o zi înainte, autoritățile transmiseseră un alt mesaj RO-Alert pentru o adolescentă în vârstă de 13 ani, dispărută din Bragadiru, județul Ilfov. Alerta, emisă miercuri seară, viza sprijinirea operațiunilor de căutare a minorei și a fost transmisă în zona București și județul Ilfov.

Ce este sistemul RO-Alert și cum poate ajuta populația

RO-Alert este sistemul național de alertare a populației, folosit de autorități inclusiv în cazurile de dispariție a minorilor, pentru a mobiliza rapid sprijinul cetățenilor din zona în care a fost semnalată dispariția.

Autoritățile recomandă ca orice persoană care recunoaște semnalmentele descrise sau deține informații relevante să contacteze imediat numărul unic de urgență 112.

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