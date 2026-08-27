Mesaj RO-Alert, emis de autorități după dispariția unui copil de 11 ani din Popești-Leordeni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 15:34

Autoritățile au transmis un nou mesaj RO-Alert după dispariția unui minor în vârstă de 11 ani din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Este a doua alertă de acest tip emisă în doar două zile în zona București-Ilfov, după cea transmisă miercuri seară pentru o adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru.

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