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Locale· 1 min citire
Adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 23:10
Actualizat26 aug. 2026, 23:11
Alertă în București și județul Ilfov după dispariția unei adolescente în vârstă de 13 ani din Bragadiru. Autoritățile au emis miercuri seară un mesaj RO-Alert pentru sprijinirea operațiunilor de căutare a minorei.
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