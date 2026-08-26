Adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Publicat 26 aug. 2026, 23:10 Actualizat 26 aug. 2026, 23:11

Alertă în București și județul Ilfov după dispariția unei adolescente în vârstă de 13 ani din Bragadiru. Autoritățile au emis miercuri seară un mesaj RO-Alert pentru sprijinirea operațiunilor de căutare a minorei.

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