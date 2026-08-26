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Adolescentă de 13 ani, dispărută din Bragadiru. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 23:10
Actualizat26 aug. 2026, 23:11

Alertă în București și județul Ilfov după dispariția unei adolescente în vârstă de 13 ani din Bragadiru. Autoritățile au emis miercuri seară un mesaj RO-Alert pentru sprijinirea operațiunilor de căutare a minorei.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, fata se numește Bubulincă Alesia -Elena și a plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Bragadiru, județul Ilfov, unde nu a mai revenit.

Semnalmentele adolescentei dispărute

Poliția solicită sprijinul populației pentru identificarea minorei. Adolescenta are aproximativ 1,50 metri înălțime, constituție robustă, păr brunet și ochi negri.

La momentul dispariției, fata purta pantaloni scurți gri, tricou gri și adidași negri.

Autoritățile desfășoară verificări pentru localizarea adolescentei și fac apel la persoanele care dețin informații relevante să anunțe de urgență Poliția.

Orice informație care poate contribui la găsirea minorei poate fi transmisă autorităților prin numărul unic de urgență 112.

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