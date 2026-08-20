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Tragedie la o mină clandestină din Africa. Peste o sută de oameni au murit, iar numărul celor dispăruți nu este cunoscut - VIDEO

Mina prăbușită în Republica Centraficană

Mina prăbușită în Republica Centraficană

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 07:17

Tragedie de proporții, asta după ce peste o sută de oameni au murit după prăbușirea unei mine de aur în Republica Centraficană. Salvatorii continuă să caute supraviețuitori, iar bilanțul victimelor ar putea crește. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Tragedia ar fi fost provocată de prăbușirea mai multor galerii subterane în care lucrau minerii. Supraviețuitorii au fost transportați la spital, în timp ce operațiunile de căutare continuă. Tragedia s‑a produs în apropierea graniței dintre Republica Centrafricană și Camerun, iar autoritățile locale spun că mai multe persoane ar putea fi încă prinse sub pământ.

La jumătatea lunii iunie, un incident similar a provocat zeci de morți, într-o regiune situată la granița cu Camerunul.

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