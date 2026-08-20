Tragedie la o mină clandestină din Africa. Peste o sută de oameni au murit, iar numărul celor dispăruți nu este cunoscut - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 07:17

Tragedie de proporții, asta după ce peste o sută de oameni au murit după prăbușirea unei mine de aur în Republica Centraficană. Salvatorii continuă să caute supraviețuitori, iar bilanțul victimelor ar putea crește. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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