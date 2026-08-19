Coreea de Nord neagă că intenționează să trimită noi trupe în Rusia. ”Declarația lui Zelenski este nefondată”

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un și una dintre figurile importante ale regimului de la Phenian, a respins miercuri drept „nefondată” afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia Coreea de Nord intenționează să trimită până la 50.000 de soldați în Rusia pentru a lupta alături de forțele ruse împotriva Ucrainei, relatează Reuters.
Phenianul respinge acuzațiile lui Zelenski privind implicarea în războiul din Ucraina
Declarația lui Zelenski este „nefondată” și „un incident auto-regizat”, afirmă Kim Yo Jong într-un comunicat transmis prin intermediul agenției publice de presă nord-coreene KCNA. Președintele ucrainean a afirmat luna trecută că Moscova ar pregăti sosirea a circa 30.000 de soldați nord-coreeni care să ajute trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei, număr pe care luna aceasta el l-a ridicat la circa 50.000 de soldați și a cerut Coreei de Sud să ajute Ucraina pentru apărarea antiaeriană.
Rusia și Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-și acorde reciproc asistență militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relații speciale, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze și, de asemenea, echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 și sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina.
Mai mult, circa 15.000 de soldați nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.
Armele nord-coreene, tot mai prezente în arsenalul Rusiei
Armata ucraineană a observat în luna iulie că Rusia folosește din nou rachete nord-coreene în atacurile asupra unor ținte în Ucraina, după ce ultima dată când Rusia a folosit astfel de rachete a fost în august 2025.
Pe de altă parte, armata ucraineană a observat și o îmbunătățire semnificativă a preciziei rachetelor balistice nord-coreene cu rază scurtă de acțiune. Marja de eroare față de punctul țintă al acestor rachete, care era de cel puțin un kilometru în 2024, s-a redus între timp la numai 1-5 metri, a declarat un oficial al serviciului ucrainean de informații militare, sugerând că aceste arme au fost modernizate pe baza experienței acumulate pe câmpul de luptă.
Același serviciu ucrainean a semnalat în urmă cu două săptămâni că o unitate de rachete nord-coreene a început desfășurarea în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice (KN-23 sau KN-24) și 6 lansatoare.