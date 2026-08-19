Coreea de Nord neagă că intenționează să trimită noi trupe în Rusia. ”Declarația lui Zelenski este nefondată”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:27

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un și una dintre figurile importante ale regimului de la Phenian, a respins miercuri drept „nefondată” afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia Coreea de Nord intenționează să trimită până la 50.000 de soldați în Rusia pentru a lupta alături de forțele ruse împotriva Ucrainei, relatează Reuters.

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