Rusia se confruntă cu o penurie fără precedent de carburanți. Moscova recurge la importuri pentru a acoperi necesarul intern

Criza carburanților se adâncește în Rusia, unde autoritățile au recurs la importuri pentru a acoperi necesarul de pe piața internă, pe fondul problemelor de aprovizionare și al perturbărilor din sectorul petrolier provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor.ăsura a fost confirmată miercuri de vicepremierul Alexander Novak, potrivit TASS, citată de Reuters.
Moscova se așteaptă ca mai multe rafinării ruse să își reia producția
Oficialul nu a dat detalii nici despre volumele importate, nici despre sursele importurilor, dar a susținut că guvernul de la Moscova se așteaptă ca mai multe rafinării ruse să își reia producția în viitorul apropiat, după mentenanța programată, ceea ce ar trebui să ducă la o ofertă mai mare de carburanți.
Rusia este tradițional exportatoare netă de combustibili, dar a fost obligată să recurgă la importuri după loviturile frecvente ale Ucrainei asupra instalațiilor energetice în ultimele luni.
Atacurile au redus producția de derivate petroliere rafinate, provocând penurii de carburanți în întreaga țară.
Vânzările de carburanți, înăsprite în 10 regiuni
Vă reamintim că luni autorităţile locale din cel puţin 10 regiuni au reintrodus restricţii privind vânzarea carburanţilor în benzinării, potrivit oficialilor şi presei regionale, relatează Reuters.
Martorii Reuters au relatat luni că benzina era din nou indisponibilă la unele benzinării din regiunea Moscovei, deşi motorina era disponibilă la aproape toate staţiile de combustibil.
Criza combustibililor, care a început să ia amploare în luna mai şi, până în iulie, s-a extins la aproape toate regiunile Rusiei, survine în urma închiderii mai multor rafinării afectate de atacurile ucrainene cu drone şi a unei creşteri sezoniere a cererii.
Pentru a creşte aprovizionarea cu combustibil pe piaţa internă, autorităţile au introdus o interdicţie privind exporturile de benzină şi motorină, au redus cerinţele de calitate şi au început să importe produse petroliere.
Până la sfârşitul lunii iulie, situaţia s-a stabilizat, iar în unele regiuni restricţiile au fost ridicate sau semnificativ relaxate.
Totuşi, această pauză nu a durat mult. Un nou val de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol, la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august, a declanşat o nouă rundă de restricţii.
Situaţia aprovizionării cu combustibil a staţiilor de benzină a rămas dificilă în mai multe regiuni din ţară, a declarat vineri guvernul rus într-un comunicat, când oficialii din domeniul energiei au discutat despre situaţia aprovizionării cu combustibil, în special în regiunile Orenburg, Lipeţk, Tver, Krasnodar, Zabaikalski, Primorski, Krasnoiarsk, Oriol, Tuva şi Hakassia.
Vânzările de benzină au scăzut cu o medie de 20% la Bursa Internaţională de Mărfuri din Sankt Petersburg de la începutul lunii august faţă de a doua jumătate a lunii iulie, potrivit datelor bursei.