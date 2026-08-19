Rusia se confruntă cu o penurie fără precedent de carburanți. Moscova recurge la importuri pentru a acoperi necesarul intern

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 19:36

Criza carburanților se adâncește în Rusia, unde autoritățile au recurs la importuri pentru a acoperi necesarul de pe piața internă, pe fondul problemelor de aprovizionare și al perturbărilor din sectorul petrolier provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor.ăsura a fost confirmată miercuri de vicepremierul Alexander Novak, potrivit TASS, citată de Reuters.

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