Patru tineri ucraineni, recuperați din Masivul Făgăraș. Mamele lor au cerut ajutor după ce au dispărut de pe traseu

Operațiune de căutare și salvare în Masivul Făgăraș, după ce patru tineri din Ucraina nu au mai revenit conform planului din zona montană. Mamele acestora au alertat autoritățile române, iar salvamontiștii din Argeș au pornit în căutarea lor. Cei patru au fost găsiți pe Valea Rea și coborâți în siguranță.
Intervenția a avut loc miercuri, după ce autoritățile au primit un apel prin care era semnalată dispariția celor patru tineri ucraineni. Aceștia plecaseră marți din zona Bâlea, cu intenția de a ajunge în apropierea Vârfului Moldoveanu, însă nu au mai revenit la momentul stabilit.
Mamele tinerilor au dat alarma
Îngrijorate că nu mai pot lua legătura cu cei patru, două femei din Ucraina au solicitat sprijinul autorităților române. Apelul a ajuns la Dispeceratul Național Salvamont și, ulterior, prin numărul unic de urgență 112.
Salvatorii montani au demarat rapid operațiunea, fiind mobilizate mai multe structuri pentru localizarea tinerilor.
La căutări au participat echipe ale Salvamont Argeș, Salvamont Sibiu și Salvamont Victoria, alături de reprezentanți ai Jandarmeriei și Poliției din Argeș.
Căutările au fost extinse în mai multe zone
În prima etapă a intervenției, salvatorii au verificat mai multe puncte considerate importante pentru identificarea autoturismului cu care se deplasau tinerii.
Echipele au căutat în zona Bâlea Lac, pe Transfăgărășan, în partea argeșeană, precum și în zona Văii Viștei. Mașina nu a fost găsită în aceste puncte.
În urma reevaluării informațiilor disponibile, operațiunea a fost extinsă către două zone montane. Jandarmii montani au verificat Valea Buda, în timp ce salvamontiștii din Argeș au pornit spre Valea Rea.
Decizia s-a dovedit esențială. Cei patru tineri au fost localizați pe Valea Rea, unde rămăseseră blocați.
Mașina a rămas imobilizată după ce s-a spart baia de ulei
Tinerii au vârste cuprinse între 18 și 21 de ani. Potrivit salvatorilor, aceștia nu mai puteau continua deplasarea după ce autoturismul cu care se aflau pe munte a suferit o avarie.
Mai exact, baia de ulei a mașinii s-a spart, iar autoturismul a devenit inutilizabil.
Cei patru au fost găsiți în siguranță de echipele de intervenție și au fost coborâți de pe munte până la Baza Salvamont Nucșoara.
Intervenția s-a încheiat fără ca tinerii să fie răniți.
Salvamont: ce informații trebuie să știe familia înainte de o drumeție
Salvatorii montani atrag atenția că, în cazul unei persoane care pleacă pe munte și nu mai poate fi contactată, fiecare informație poate reduce semnificativ timpul necesar pentru localizare.
Din acest motiv, rudele și prietenii sunt sfătuiți să știe înainte de plecare traseul ales, punctul exact de unde începe ascensiunea și destinația planificată.
De asemenea, este util ca familia să cunoască informații despre autoturismul folosit, modalitatea de transport și persoanele care participă la excursie.
În cazul celor patru tineri ucraineni, apelul rapid al mamelor a permis mobilizarea mai multor echipe și extinderea căutărilor până în zona în care aceștia au fost găsiți.