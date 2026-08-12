Patru tineri ucraineni, recuperați din Masivul Făgăraș. Mamele lor au cerut ajutor după ce au dispărut de pe traseu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 21:00

Operațiune de căutare și salvare în Masivul Făgăraș, după ce patru tineri din Ucraina nu au mai revenit conform planului din zona montană. Mamele acestora au alertat autoritățile române, iar salvamontiștii din Argeș au pornit în căutarea lor. Cei patru au fost găsiți pe Valea Rea și coborâți în siguranță.

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