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Locale· 2 min citire
Alertă în municipiul Piteşti și localitățile învecinate. Apa furnizată populaţiei are concentraţii ridicate de mangan
FOTO: Arhivă
Apa potabilă furnizată în municipiul Piteşti şi în localităţile învecinate este afectată de creşterea concentraţiei de mangan, pe fondul scăderii accentuate a nivelului apei din lacul Budeasa, principala sursă de alimentare. Autorităţile din Argeş caută soluţii pentru remedierea situaţiei, în timp ce DSP a prelevat probe pentru a verifica dacă apa mai poate fi consumată în condiţii de siguranţă.
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