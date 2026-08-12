Alertă în municipiul Piteşti și localitățile învecinate. Apa furnizată populaţiei are concentraţii ridicate de mangan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:11

Apa potabilă furnizată în municipiul Piteşti şi în localităţile învecinate este afectată de creşterea concentraţiei de mangan, pe fondul scăderii accentuate a nivelului apei din lacul Budeasa, principala sursă de alimentare. Autorităţile din Argeş caută soluţii pentru remedierea situaţiei, în timp ce DSP a prelevat probe pentru a verifica dacă apa mai poate fi consumată în condiţii de siguranţă.

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