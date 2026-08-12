Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Alertă în municipiul Piteşti și localitățile învecinate. Apa furnizată populaţiei are concentraţii ridicate de mangan

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:11

Apa potabilă furnizată în municipiul Piteşti şi în localităţile învecinate este afectată de creşterea concentraţiei de mangan, pe fondul scăderii accentuate a nivelului apei din lacul Budeasa, principala sursă de alimentare. Autorităţile din Argeş caută soluţii pentru remedierea situaţiei, în timp ce DSP a prelevat probe pentru a verifica dacă apa mai poate fi consumată în condiţii de siguranţă.

Concentraţie ridicată de mangan în apa furnizată populației

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Piteşti şi în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei şi scăderea nivelului de oxigen, precum şi apariţia unei concentraţii crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Piteşti şi pentru mai multe localităţi din zonă. În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului şi prezenţa unei concentraţii de mangan”, informează, miercuri după-amiază, subprefectul judeţului Argeş, Dragoş Predescu.

Potrivit acestuia, pentru a remedia situaţia din Lacul Budeasa, autorităţile Argeş încearcă o soluţie tehnică menită să crească nivelul de oxigen şi să reducă cantitatea de mangan. 

„În acest sens, este în desfăşurare un proces de deversare controlată din Lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din Lacul Vidraru”, precizează Dragol Predescu.

DSP a prelevat probe pentru a verifica dacă apa este potabilă

Directoarea DSP Arageş, Sorina Honţaru, a declarat că, deocamdată, nu au fost instituite restricţii privind consumul de apă, eventuale astfel de măsuri fiind luate în funcţie de rezultatele analizelor privind potablitatea apei, potrivit news.ro.

„Nu sunt restricţii la acest moment. Am prelevat probe, aşteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat Sorina Honţaru.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pitestimanganapa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe