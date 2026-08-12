Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Descoperire surprinzătoare într-o fântână din Apuseni. Un localnic a scos din pământ peste 100 de grame de posibil mercur

Mercur fântână

Mercur fântână

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 13:21

Un localnic din satul Tomuțești, comuna Vadu Moților, județul Alba, ar fi descoperit mercur în timp ce încerca să adâncească o fântână care secase. Bărbatul a observat mai multe bobițe metalice în pământ și a sunat imediat la 112.

Peste 100 de grame de substanță au fost ridicate

Descoperirea a fost făcută marți, 11 august, într-o zonă retrasă din Apuseni. Bărbatul coborâse în fântâna adâncă de aproximativ un metru și jumătate pentru a săpa și a încerca să ajungă din nou la apă. În timpul lucrărilor, a observat mai multe bobițe care semănau cu mercurul. La fața locului au ajuns polițiștii, iar ulterior au fost chemate și alte instituții, printre care Garda de Mediu, DSP, ANRM și ISU.

Un echipaj specializat CBRN al ISU Alba a sigilat fântâna și a prelevat peste 100 de grame din substanța descoperită. Cantitatea a fost predată polițiștilor, iar probele urmează să fie analizate pentru a se stabili cu exactitate dacă este vorba despre mercur, conform Alba24.ro.

Zona ar putea fi curățată de o firmă specializată

Dacă analizele confirmă prezența mercurului, autoritățile ar urma să convoace comitetul pentru situații de urgență și să solicite intervenția unei firme specializate pentru curățarea zonei. Șeful Gărzii de Mediu Alba consideră că este puțin probabil să fie vorba despre un zăcământ natural. Una dintre ipoteze este că, în urmă cu mult timp, în pământ ar fi fost aruncat un recipient care conținea mercur. În trecut, mercurul era folosit în zonă inclusiv în procesul de extragere a aurului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mercur fantana apuseni

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe