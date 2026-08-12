Descoperire surprinzătoare într-o fântână din Apuseni. Un localnic a scos din pământ peste 100 de grame de posibil mercur

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 13:21

Un localnic din satul Tomuțești, comuna Vadu Moților, județul Alba, ar fi descoperit mercur în timp ce încerca să adâncească o fântână care secase. Bărbatul a observat mai multe bobițe metalice în pământ și a sunat imediat la 112.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mercur fantana apuseni