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Locale· 2 min citire
Descoperire surprinzătoare într-o fântână din Apuseni. Un localnic a scos din pământ peste 100 de grame de posibil mercur
Mercur fântână
Un localnic din satul Tomuțești, comuna Vadu Moților, județul Alba, ar fi descoperit mercur în timp ce încerca să adâncească o fântână care secase. Bărbatul a observat mai multe bobițe metalice în pământ și a sunat imediat la 112.
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