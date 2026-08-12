Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Ce au găsit inspectorii prin localurile de pe litoral. Peste 200 kg de mâncare retrase și amenzi usturătoare
ANSVSA
Inspectorii ANSVSA au găsit numeroase nereguli în restaurante, magazine și alte unități alimentare de pe litoral. În doar o săptămână au fost aplicate amenzi de peste 368.000 de lei, nouă unități au fost închise temporar sau definitiv, iar peste 200 de kilograme de alimente au fost scoase de la vânzare.
Citește și
- 14:46Transport ilegal cu 50 de oi, interceptat în Vaslui. Animalele vor fi eutanasiate. Avertismentul ANSVSA
- 14:22Dosar penal pentru un bărbat din Cluj care ar fi chinuit zile întregi un șobolan
- 13:21Descoperire surprinzătoare într-o fântână din Apuseni. Un localnic a scos din pământ peste 100 de grame de posibil mercur
- 11:28Copilărie, credință și comuniune. Un preot din județul Brăila transformă vacanța de vară în amintiri de neuitat -FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News