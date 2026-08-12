Noi detalii despre fetița de 11 ani din Bacău: s-a ascuns trei zile într-un dulap de frica mamei

O fetiță de 11 ani din comuna Parava, județul Bacău, s-a ascuns timp de trei zile și trei nopți într-o casă, după ce ar fi fugit de acasă de teamă că ar putea fi agresată de propria mamă. Copila s-a refugiat în locuința unei femei din sat, fără ca aceasta să știe că fetița se află acolo.
Fetița s-a ascuns într-o cameră de la etaj
Copila a ales o casă în care mama sa obișnuia să muncească și a reușit să intre fără să fie observată. Timp de trei zile a stat ascunsă într-o cameră de la etaj și ar fi ieșit doar atunci când era sigură că proprietara nu se afla prin apropiere.
Fetița urmărea din balcon ce se întâmplă în jurul casei, iar atunci când avea ocazia cobora pentru a lua mâncare. Imediat după aceea se întorcea în camera în care se ascundea, astfel încât femeia care locuia acolo să nu o descopere.
În cele trei zile, proprietara a observat mai multe lucruri neobișnuite. Uneori, seara, vedea o umbră prin casă, însă nu și-a imaginat că în locuința sa se ascundea un copil. Femeia ajunsese chiar să creadă că umbra pe care o vedea ar putea fi a soțului său decedat.
Două pâini și o bere dispărute au dat-o de gol
Fetița a fost descoperită după ce proprietara și-a dat seama că din casă începuseră să dispară alimente. Femeia lăsase pe masă patru pâini și un bax cu bere fără alcool, iar ulterior a observat că lipseau două pâini și o bere. Inițial, a crezut că un hoț îi intrase în locuință.
A cerut ajutor pentru verificarea camerelor de supraveghere. În timp ce un bărbat se apropia de casă, acesta a observat că perdeaua de la fereastra unei camere de la etaj se mișca și și-a dat seama că cineva se afla în interior, conform Ziarul de Bacău.
„A spus: «Tanti, dar hoțul e în casă». Așa m-am muiat și ne-am suit la etaj, pe scară toți trei”, a povestit proprietara locuinței.
Când au ajuns la camera respectivă, au constatat că ușa era încuiată pe dinăuntru. Fetița se baricadase acolo și a fost găsită după trei zile în care nimeni nu știa unde se afla.
Copila ar fi refuzat să se întoarcă acasă
După ce a fost găsită, fetița a fost transportată la un spital din Bacău, unde a fost supusă unor investigații medicale.
Copila le-ar fi spus autorităților că îi este frică de mama sa. De asemenea, ar fi refuzat să se întoarcă acasă sau să rămână în același loc cu aceasta.