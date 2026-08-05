Cum te ferești de fraudele online: ce arată datele din 2026 și cum te protejezi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:10

Fraudele online au devenit, în 2026, mai sofisticate și mai greu de recunoscut decât oricând, pe fondul folosirii tot mai frecvente a inteligenței artificiale de către infractorii cibernetici. Potrivit celor mai recente date, tiparul clasic al „mesajului cu greșeli de scriere, ușor de identificat" a fost înlocuit de escrocherii aproape imposibil de deosebit de comunicările reale ale băncilor, instituțiilor sau chiar ale persoanelor apropiate. Iată ce arată statisticile actuale și ce recomandă specialiștii în securitate cibernetică pentru a te proteja.

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