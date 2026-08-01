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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Un aliaj misterios, descoperit la Hiroshima după 80 de ani de la bombardamentul nuclear
Ciuperca exploziei nucleare de la Hiroșima
O echipă de cercetători a identificat un material complet nou, format în timpul exploziei nucleare de la Hiroshima, după aproape 80 de ani de la atac. Descoperirea a fost făcută în particule microscopice de praf radioactiv, recuperate din nisipurile din Golful Hiroshima.
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