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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Un aliaj misterios, descoperit la Hiroshima după 80 de ani de la bombardamentul nuclear

Ciuperca exploziei nucleare de la Hiroșima

Ciuperca exploziei nucleare de la Hiroșima

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 08:11

O echipă de cercetători a identificat un material complet nou, format în timpul exploziei nucleare de la Hiroshima, după aproape 80 de ani de la atac. Descoperirea a fost făcută în particule microscopice de praf radioactiv, recuperate din nisipurile din Golful Hiroshima.

Micile fragmente, denumite „hiroshimaite”, conțin un aliaj metalic necunoscut până acum, rezultat din temperaturile extreme ale bilei de foc nucleare, care au depășit 7.000°C. În acele condiții, clădirile, oțelul, sticla și solul au fost vaporizate instantaneu, iar răcirea bruscă a blocat atomii într-o structură complet diferită de orice material cunoscut, scrie Metro.

Analizele arată că noul aliaj include fier, crom, nichel, mangan, molibden, siliciu și aluminiu, elemente întâlnite în mod normal în oțelul inoxidabil. Însă aranjamentul atomic rezultat este unic și nu poate fi replicat în condițiile naturale de pe Pământ.

Cercetătorii spun că descoperirea demonstrează că explozia nucleară poate genera materiale care nu se formează în niciun alt proces terestru, oferind o nouă perspectivă asupra efectelor fizice extreme ale detonărilor atomice.

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