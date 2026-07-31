Obiectul pe care milioane de oameni îl aruncă la gunoi ascunde aur de 22 de carate. Descoperirea făcută de cercetători

Un dispozitiv vechi, pe care mulți îl consideră inutil și îl aruncă fără să stea pe gânduri, conține o resursă extrem de valoroasă. Cercetătorii de la ETH Zurich, din Elveția, au dezvoltat o metodă prin care reușesc să recupereze aur de 22 de carate din componente electronice uzate, folosind un procedeu considerat mai prietenos cu mediul decât tehnologiile clasice.
Metoda valorifică atât deșeurile electronice, cât și un produs secundar rezultat în industria alimentară, transformând două tipuri de reziduuri într-o sursă de metal prețios.
Plăcile de bază ale calculatoarelor conțin aur
Aurul este folosit în plăcile de bază ale calculatoarelor și laptopurilor datorită proprietăților sale excelente de conductivitate și rezistenței la coroziune. Deși cantitățile sunt reduse în fiecare dispozitiv, ele pot deveni importante atunci când sunt recuperate din volume mari de echipamente scoase din uz.
Cercetătorii elvețieni au găsit o metodă de extragere care înlocuiește o parte dintre substanțele chimice agresive utilizate în mod obișnuit în procesul de reciclare.
Ingredientul-surpriză provine din fabricarea brânzeturilor
Elementul-cheie al tehnologiei este zerul rămas în urma producerii brânzeturilor, un produs care, în mod normal, este considerat un reziduu.
Prin tratarea acestuia în condiții controlate de aciditate și temperatură, oamenii de știință obțin o structură proteică asemănătoare unui burete microscopic. Aceasta are capacitatea de a capta selectiv ionii de aur din soluțiile rezultate în urma dizolvării componentelor electronice.
Spre deosebire de alte materiale, această rețea proteică reține aurul și lasă celelalte metale să treacă.
Cum este recuperat aurul
Procesul începe cu dezmembrarea plăcilor de bază provenite din calculatoare și laptopuri vechi. Componentele sunt dizolvate într-o soluție chimică, eliberând ionii metalelor conținute.
Buretele proteic este introdus apoi în această soluție și atrage exclusiv ionii de aur. După încălzire, aceștia se transformă în particule solide, care sunt topite pentru obținerea unei pepite.
În cadrul unui experiment, cercetătorii au folosit 20 de plăci de bază scoase din uz și au recuperat 450 de miligrame de aur cu o puritate de 22 de carate, echivalentul unei purități de aproximativ 91%, restul fiind cupru.
Metoda ar putea schimba reciclarea deșeurilor electronice
Deși cantitatea de aur obținută în experiment are o valoare comercială de aproximativ 33 de dolari, cercetătorii spun că adevărata importanță a descoperirii constă în posibilitatea aplicării metodei la scară largă.
Potrivit estimărilor echipei de la ETH Zurich, fiecare dolar investit în acest proces ar putea genera până la 50 de dolari în aur recuperat, ceea ce ar face tehnologia atât rentabilă, cât și mai puțin poluantă decât metodele convenționale.
În același timp, procedeul oferă o nouă utilizare pentru zerul rezultat din producția de brânzeturi și ar putea contribui la reducerea cantității uriașe de deșeuri electronice generate anual la nivel mondial.