Obiectul pe care milioane de oameni îl aruncă la gunoi ascunde aur de 22 de carate. Descoperirea făcută de cercetători

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 21:56

Un dispozitiv vechi, pe care mulți îl consideră inutil și îl aruncă fără să stea pe gânduri, conține o resursă extrem de valoroasă. Cercetătorii de la ETH Zurich, din Elveția, au dezvoltat o metodă prin care reușesc să recupereze aur de 22 de carate din componente electronice uzate, folosind un procedeu considerat mai prietenos cu mediul decât tehnologiile clasice.

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