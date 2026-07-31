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Fostul soț al lui Jennifer Lopez a câștigat un milion de dolari. Ce va face starul de la Hollywood cu banii câștigați?
Ben Affleck
Publicat31 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS
Ben Affleck, fostul soț al lui Jennifer Lopez, a câștigat marele premiu de un milion de dolari la „Vrei să fii milionar?”. Starul de la Hollywood, în vârstă de 53 de ani, a răspuns la întrebarea finală și a devenit marele câștigător al ediției.
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