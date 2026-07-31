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Fostul soț al lui Jennifer Lopez a câștigat un milion de dolari. Ce va face starul de la Hollywood cu banii câștigați?

Ben Affleck

Ben Affleck

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS

Ben Affleck, fostul soț al lui Jennifer Lopez, a câștigat marele premiu de un milion de dolari la „Vrei să fii milionar?”. Starul de la Hollywood, în vârstă de 53 de ani, a răspuns la întrebarea finală și a devenit marele câștigător al ediției.

Ben Affleck a câștigat la „Vrei să fii milionar?”

Ben Affleck a anunțat că va dona întreaga sumă fundației sale, care sprijină proiecte dedicate comunităților din estul Republicii Democrate Congo.

Actorul american a fost aplaudat de public pentru decizia de a folosi câștigul în scop caritabil.

Ben Affleck a folosit opțiunea „Sună un prieten”, însă acesta nu i-a răspuns la timp.

În cele din urmă, actorul a ales răspunsul care s-a dovedit a fi corect, și a câștigat marele premiu de 1 milion de dolari.

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